نصائح لمرضى السكري عند صيام يوم عرفة.. تجنب مخاطر الحرارة المرتفعة

كما يفضل تناول نصف الجرعة أو ربما يتم إلغائها، ليتم تناولها في وجبة الإفطار، فخلال درجات الحرارة المرتفعة قد يتعرض المريض للشعور بالهبوط.
صيام يوم عرفة من الأمور المحببة للمسلمين، ويحرص الكثيرون على صيامه ومن بينهم مرضى السكري، الذين تسيطر عليهم حالة من القلق نظرا لظروفهم الصحية، ولذلك نوضح في هذا التقرير عدة نصائح يجب عليهم اتباعها حال صيام يوم عرفة.
نصائح لمرضى السكري عند صيام يوم عرفة
وفي هذا الشأن، قال الدكتور «سعيد شلبي» أستاذ أمراض الباطنة بالمركز القومي للبحوث في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مرضى السكري الذين يرغبون في صيام يوم عرفة يجب عليهم تأخير تناول وجبة السحور، ويفضل تناول الفول لأنه يصعب هضمه ما يؤدي إلى عدم شعور المريض بالجوع أثناء فترة الصيام، وفي الوقت نفسه يجب تناول بعض أرغفة الخبز والدواء بنفس الطريقة التي يتم تناوله بها في رمضان.
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