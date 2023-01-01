نصائح لمرضى السكري عند صيام يوم عرفة.. تجنب مخاطر الحرارة المرتفعة

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صيام يوم عرفة من الأمور المحببة للمسلمين، ويحرص الكثيرون على صيامه ومن بينهم مرضى السكري، الذين تسيطر عليهم حالة من القلق نظرا لظروفهم الصحية، ولذلك نوضح في هذا التقرير عدة نصائح يجب عليهم اتباعها حال صيام يوم عرفة.



نصائح لمرضى السكري عند صيام يوم عرفة



وفي هذا الشأن، قال الدكتور «سعيد شلبي» أستاذ أمراض الباطنة بالمركز القومي للبحوث في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مرضى السكري الذين يرغبون في صيام يوم عرفة يجب عليهم تأخير تناول وجبة السحور، ويفضل تناول الفول لأنه يصعب هضمه ما يؤدي إلى عدم شعور المريض بالجوع أثناء فترة الصيام، وفي الوقت نفسه يجب تناول بعض أرغفة الخبز والدواء بنفس الطريقة التي يتم تناوله بها في رمضان.

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كما يفضل تناول نصف الجرعة أو ربما يتم إلغائها، ليتم تناولها في وجبة الإفطار، فخلال درجات الحرارة المرتفعة قد يتعرض المريض للشعور بالهبوط.شرب كميات كبيرة من المياهوتابع الطبيب، أنه من الضروري أن يتم تناول الإفطار مع أذان المغرب مباشرة، وشرب كمية كبيرة من المياه خلال فترة السحور، وتجنب الخروج من المنزل خلال درجات الحرارة المرتفعة وأخذ قسط من الراحة، وهذه العوامل تساعده على استكمال صيام يوم عرفة.وأكد شلبي، أنه إذا شعر المريض بالتعب في الفترة بين أذان العصر والمغرب يجب عليه كسر صيامه، خاصة إذا ظهر عليه شحوب في الوجه وتعرق شديد.