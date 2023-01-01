نصائح للحماية من جلطات الصيف..«تجنبوا الماء المثلج»..

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للصيف مخاطر على صحة الجسم، وأبرزها الإصابة بالجلطات، ويقول د. جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يتزايد خطر التعرض للجلطات والأزمات الصحية، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة..



ويشمل هؤلاء مرضى الشرايين التاجية، ومن لديهم دعامات أو صمامات قلبية، ومرضى الذبذبة الأذينية، ومن يعانون من هبوط عضلة القلب، ومرضى السكري، ومرضى الكلى، وكبار السن. لهؤلاء، يُمنع الصيام منعاً باتاً في هذا الجو الجهنمي.



من أهم النصائح لمواجهة موجات الحرارة الشديدة هو شرب الماء البارد غير المثلج، ويوصى بتناول 3 لتر من الماء البارد يوميًا قبل الشعور بالعطش، لأن العطش قد يكون مؤشرًا على الجفاف.

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ومع ذلك، يجب تجنب شرب الماء المثلج عند العودة من الخارج بجسم ساخن، لأن ذلك قد يتسبب في مشاكل صحية إضافية، وكذلك المشروبات الصحية مثل عصير القصب والبطيخ والخضروات والفواكه، وخاصة الخيار والكنتالوب.ويجب أيضًا تجنب بعض الأطعمة والمشروبات التي تزيد من الشعور بالحرارة أو تؤثر سلبًا على الجسم، مثل التوابل، التبغ، المشروبات الغازية، الشاي الساخن، والشوربة الساخنة.وفي ما يخص الملابس، يفضل ارتداء الملابس البيضاء الفضفاضة والفاتحة المصنوعة من الأنسجة الطبيعية مثل القطن والكتان والصوف، حيث تساعد هذه الأنسجة على بقاء الجسم باردًا.ومن الضروري تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة في أوقات الظهيرة، وعند الخروج، يجب استخدام مظلة أو ارتداء قبعة لتجنب الشمس المباشرة.بالإضافة إلى ذلك، التكييف مهم جدًا لأنه أكثر فعالية من المروحة في تبريد الجو، وفي حالة عدم توافر التكييف، يفضل الاغتسال كل 3 ساعات للحفاظ على برودة الجسم.وتظل الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الموجات الحارة هم الشيوخ والأطفال، لذا يجب اتخاذ تدابير خاصة لحمايتهم وضمان راحتهم خلال فصل الصيف.وفي الختام، تؤكد هذه التوصيات على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية والبقاء في بيئة باردة ومريحة لتجنب الجلطات والمضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحرارة الشديدة.