نصائح للتخلص من البقع الشمسية..مع ارتفاع درجات الحرارة..

مع ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البلاد لموجات شديدة الحرارة في فصل الصيف، نحاول دائما تجنب التعرض لأشعة الشمس الغير صحية والتي تبدأ بعد الساعة العاشرة وتستمر حتى الساعة الرابعة، خوفًا على صحتنا بشكل عام وللحفاظ على بشرتنا بشكل خاص، حيث أن التعرض لأشعة الشمس يسبب أضرار كثيرة للبشرة منها البقع الشمسية.
طرق التعامل مع البقع الشمسية
ووفق لموقع "stylecraze"، فإن البقع الشمسية عبارة عن بقع بنية مسطحة على الجلد، وتعتبر عيوب جلدية مفرطة التصبغ وتعرف أيضًا باسم النمش الشمسي، ويمكن أن يكون هذا النوع من تغير لون الجلد نتيجة للتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وإذا كنت تعاني من البقع الشمسية، فهناك بعض النصائح للتخلص منها، مثل:
استخدام مستحضرات العناية بالوجه المضادة للإسمرار
يمكن أن يساعدك علاج الوجه المضاد للاسمرار على مكافحة البقع الناتجة عن أشعة الشمس والتصبغات، كما يمكنك استخدام مجموعة علاج الوجه المضاد للاسمرار في المنزل أو طلبها من أحد المتخصصين في المراكز الصحية أو صالونات التجميل أو عيادات الجلد.
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