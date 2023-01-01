نصائح لفقدان الوزن بعد إجازة العيد



فقدان الوزن فقدان الوزن



يحاول البعض البحث عن طرق سريعة لفقدان الوزن بعد إجازة عيد الأضحى، حتى يفقد الدهون التي كونها من أكلات عيد الأضحى من اللحوم والكبدة والكفتة وشرب المشروبات الغازية.



ونصح الخبراء باتباع بعض النصائح الهامة التي تساعد في فقدان الوزن بطريقة صحية ولكن مع ممارسة الرياضة يوميا حتى لو نصف ساعة كل صباح فإنها تساعد على فقد الدهون بسرعه.



فقدان الوزن

1. تناول نسبة عالية من البروتين

قد يعجبك أيضا...

بدلًا من تخطي وجبة الإفطار أو أي وجبات لإنقاص الوزن، اجعلها مليئة بالبروتين، الوجبة الغنية بالبروتين تبقيك ممتلئًا لفترة طويلة وتمنع الإفراط في تناول الطعام، يساعد هذا أيضًا في منع فقدان العضلات إذا كنت تعاني من نقص في السعرات الحرارية.2. إعداد الوجباتابدأ بإعداد الوجبات لأن التخطيط المسبق والتخطيط يبقيك بعيدًا عن الإفراط في تناول الطعام غير المرغوب فيه، من خلال إعداد الوجبات، يمكنك توفير الكثير من الوقت والمنقذ في رحلة إنقاص الوزن.3. أضف البروبيوتيكتأكد من وجود البروبيوتيك الكافي في نظامك الغذائي، وهذا يساعد أيضًا في تقوية المناعة، يمكن لميكروبيوم الأمعاء المتوازن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل الالتهاب، مما يساهم في تحسين إدارة الوزن.4. ممنوع تناول الأطعمة السكرية أو المقليةإدارة الهرمونات التنظيمية شهيتك – اللبتين والجريلين، لهذا، تحتاج إلى متابعة الأطعمة السكرية واستهلاك الأطعمة المقلية، سيؤدي اتباع هذا إلى إبقاء إشارات الجوع والشبع لديك على قدم المساواة.5. المغذيات كثيفة أكثر من السعرات الحراريةاختر دائمًا العناصر الغذائية الكثيفة بدلًا من السعرات الحرارية، يتضمن ذلك الفواكه والخضروات وكمية جيدة من الدال والحبوب في نظامك الغذائي اليومي.6. جرب المُحليات الطبيعيةيمكنك اختيار المحليات الطبيعية مثل تمر الموز والفواكه المجففة، ركز أيضًا على تناول الكربوهيدرات المعقدة والأطعمة الغنية بالألياف والبروتين للمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة.7. رطوبة الجسملا توجد طريقة أسهل للبقاء رطبًا من شرب الكثير من الماء طوال اليوم، اشرب الماء أولًا، وإذا كنت لا تزال جائعًا، تناول بعض الفواكه أو الخضار إذا لم يكن وقت الغداء أو العشاء