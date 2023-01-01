نصائح لعلاج حساسية الأسنان: دليلك الكامل



حساسية الأسنان حساسية الأسنان

الأسنان الحساسة هي حالة مزعجة في الأسنان وكذلك اللثة، وتنشأ لأسباب مختلفة، وهناك أسباب متعددة للأسنان الحساسة بما في ذلك أمراض اللثة، وتسوس الأسنان، والوراثة، وعادة يرتبط الألم بتهيج الأسنان، وهي الطبقة الموجودة أسفل المينا، والتي تتكون من قنوات صغيرة تتصل بالنهايات العصبية، مما يخلق مستوى مرتفعًا من الحساسية.



ويتم تحفيز الأعصاب الموجودة في جذر العاج عندما تتلامس المواد الغذائية شديدة الحرارة أو البرودة أو الحمضية، وتسبب عدم الراحة، وللتغلب على حالة الأسنان المؤلمة هناك العديد من أنواع العلاج لتقليل الألم الناتج عن الأسنان الحساسة، والتي نستعرضها وفقًا لما نشر في موقع تايمز أوف إنديا.



معجون الأسنان المزيل للحساسية

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تحتوي معاجين الأسنان هذه المصممة خصيصًا للأسنان الحساسة، على نترات البوتاسيوم أو الفلورايد القصديري لسد الأنابيب العصبية وتقليل الألم.وبالنظر إلى الآثار الجانبية المحتملة مثل التهيج وتغييرات الذوق، فإن التحول إلى البدائل الطبيعية، يمكن أن يكون خيارًا أكثر حكمة، واختيار معاجين الأسنان الطبيعية يمكن أن يقلل الحساسية.تمشيط لطيفيمكن أن يؤدي التنظيف العنيف بالفرشاة إلى الإضرار باللثة وتآكل المينا، مما يؤدي إلى انحسار اللثة ومشاكل محتملة في الأسنان.ويجب على الأفراد ذوي الأسنان الحساسة التفكير في استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة وتنظيف الأسنان بلطف بحركة دائرية، مما يضمن تنظيفًا شاملًا للأسنان.ومن خلال استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات لطيفة وعالية الجودة، يمكن تحسين تنظيف الأسنان وتعزيز صحة الفم بشكل أفضل.الخيط المنتظميظل استخدام خيط الأسنان حجر الزاوية في صحة الأسنان، حيث يزيل بشكل فعال البلاك والحطام من المساحات بين الأسنان التي لا يمكن للفرشاة الوصول إليها.كما أنه ضروريًا لتهدئة وشفاء اللثة المنتفخة والملتهبة، مما يجعله ممارسة أساسية للحفاظ على صحة الفم.التعديلات الغذائيةتجنب الأطعمة والمشروبات السكرية والحمضية، ويمكن أن يمنع المزيد من تلف المينا والحساسية، والتركيز على استهلاك الفواكه والخضروات الطازجة والكثير من الماء، مع تجنب الكافيين والمشروبات الحمضية، يمكن أن يساعد في إدارة حساسية الأسنان.