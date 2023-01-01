نصائح لتهيئة الجسم قبل تناول كميات كبيرة من اللحوم في العيد

ومن أولي الخطوات هي صيام أيام 9 ذي الحجة فالصيام هو العلاج الأول لجميع الأمراض سواء السمنة أو الدهون الزائدة وغيرها الكثير ولكن يجب أن يكون الصيام بشكل صحي بحيث يفطر الصائم علي وجبة مغذية وليس وجبة دسمة تحتوي علي زيوت مهدرجة والكثير من النشوي والمقليات والحلويات بل يجب أن تحتوي الوجبه علي إفطار صحي مكون من سلاطات وبروتين والتركيز بعدها علي شرب الماء وبكثرة مع وضع نظام رياضة ولو نصف ساعة يوميا.
يقبل الكثير في عيد الأضحى علي تناول اللحوم بكميات كبيرة ونظرا لوجود الأكل الدسم وغير الصحي يصبح الالتزام بالتغذية السليمة والحفاظ علي الوزن أمرا صعبا ولكنه ليس بالمستحيل.
لذلك قمنا بإجراء بعض الإرشادات للحفاظ علي صحة سليمة وجسم متعافي في عيد الأضحي.
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