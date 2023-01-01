نصائح لتهيئة الجسم قبل تناول كميات كبيرة من اللحوم في العيد



اللحوم اللحوم



يقبل الكثير في عيد الأضحى علي تناول اللحوم بكميات كبيرة ونظرا لوجود الأكل الدسم وغير الصحي يصبح الالتزام بالتغذية السليمة والحفاظ علي الوزن أمرا صعبا ولكنه ليس بالمستحيل.







لذلك قمنا بإجراء بعض الإرشادات للحفاظ علي صحة سليمة وجسم متعافي في عيد الأضحي.

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ومن أولي الخطوات هي صيام أيام 9 ذي الحجة فالصيام هو العلاج الأول لجميع الأمراض سواء السمنة أو الدهون الزائدة وغيرها الكثير ولكن يجب أن يكون الصيام بشكل صحي بحيث يفطر الصائم علي وجبة مغذية وليس وجبة دسمة تحتوي علي زيوت مهدرجة والكثير من النشوي والمقليات والحلويات بل يجب أن تحتوي الوجبه علي إفطار صحي مكون من سلاطات وبروتين والتركيز بعدها علي شرب الماء وبكثرة مع وضع نظام رياضة ولو نصف ساعة يوميا.الاعتماد علي الأكل الصحي فمثلا شراء الفاكهة وصنع عصير طبيعي بدل المشروبات الغازيه ثم التركيز علي الخضار وادخالها في الشواء وتناول السلاطات مع الشواء لتجنب حالات الإمساك مع المحاوله قدر الإمكان بتقليل السكريات والحلويات وشراء اللوز أو الفول السوداني بدل الحلويات.أما أيام العيد فيجب عليك التركيز أولا علي شرب الماء ثم تناول زبادي وخيار وسلطه بين الوجبات لتجنب الاكثار من اكل الخبز والمقالي وغيرها.استبدال عصير الليمون بالنعناع بدل المشروبات الغازية وتخصيص ساعة للجري عن طريق اللعب او السباحة لحرق السعرات الزائدة.تناول الفاكهة قبل الوجبة الدسمة وليس بعدها وشرب الماء قبل وبعد وأثناء الأكل وتحضير شوربة مع الأكل أو حتي مع الشواء مفيد جدا للمعدة.