نصائح لتفادي الإصابة بالأزمات القلبية..بعد وفاة المضيفة ريهام هشام..



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

توفيت مضيفة الطيران ريهام هشام أثناء رحلة عمل بالمغرب قبل زفافها بأسبوعين، وجاءت وفاتها نتيجة تعرضها لأزمة قلبية داخل الفندق في المغرب بعد وصول الرحلة إلى كازبلانكا وقبل عودتها مرة إلى مصر.

قد يعجبك أيضا...

وتوفيت ريهام بعد نحو 20 يومًا فقط من وفاة صديقتها المقربة آلاء عبد الصمد ، التي رحلت بسبب أزمة قلبية، ريهام وآلاء كانتا صديقتين مقربتين، وقد أثرت وفاة آلاء بشكل كبير على ريهام.وقد سبق وأوضح د. جمال شعبان أستاذ القلب والأوعية الدموية ومدير معهد القلب السابق لـ«بوابة أخبار اليوم» بالنصائح لتفادي الإصابة بالأزمات القلبية عند النساء، ومن أبرزها:إنقاص الوزنالإقلاع عن تناول السكرياتالابتعاد عن التدخين وعدم مجالسة المدخنيينالابتعاد عن الاصراف في تناول المسكناتالإقلاع عن تناول السموم البيضاء " الملح والسكر والدقيق والأرز الابيض".ويذكر نعى عبدالله مطراوي خطيب المضيفة الجوية الراحلة ريهام هشام محمود الخليفة، خطيبته أثناء رحلة عمل في كازبلانكا، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة فور وصولها هناك.وكتب عبدالله مطراوي على حسابه على “فيسبوك”، ناعيًا خطيبته المضيفة الجوية الراحلة:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت الي رحمه الله تعالي خطيبتي وزوجتي المستقبلية وزوجتي في الجنه ان شاء الله عن قريب ريهام هشام محمود الخليفه.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك ويسكنه فسيح جناته، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس.. اللهم إن ريهام بنت هشام في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنه القبر وعذاب النار… اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للإسلام وانت قبضت روحها، وانت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها.ونعت الناقل الوطني مصر للطيران، وفاة المضيفة الجوية ريهام هشام محمود الخليفة، والتي وافتها المنية في كازابلانكا أثناء رحلة عمل بالمملكة المغربية.وجثمان المضيفة الجوية الراحلة وصل إلى القاهرة يوم الخميس الماضي، وتم تشييع جثمانها اليوم.من جانبه قدم الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، لأسرة الضيافة الجوية بمصر للطيران عامة وأسرة المضيفة الجوية الراحلة وعائلتها بشكل خاص.