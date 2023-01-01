نصائح لتحسين رائحة المقصورة الداخلية بالسيارات.. تعرف عليها



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

عشاق السيارات يعطون اهتماما كبيرا لـ سياراتهم من الداخل ، وذلك لانهم يشعرون بالراحة والمتعة في القيادة فور تنظيفها، وذلك لان الأجواء المغبرة والروائح الكريهة التي تنتشر داخل المقصورة تؤثر على تجربة القيادة بشكل عام .



نصائح لتحسين رائحة المقصورة الداخلية بالسيارات



بالإضافة الي ان الاتربة تزيد الشعور بالانزعاج وتؤثر سلباً على صحة السائق لأن الغبار والروائح الكريهة تشير إلى تواجد البكتيريا التي تسبب الأمراض.

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- نصائح لتحسين روائح المقصورة الداخلية بالسيارات :1- التنظيف الدوري للسيارة :تنظيف السيارة بانتظام أمر ضروري للحفاظ على رائحة المقصورة بالداخل، ويشمل ذلك تنظيف الأرضيات والمقاعد، ويتم تنظيف وتعقيم الأسطح الملوثة .2- شراء المعطرات الخاصة بالسيارات :يجب استخدام معطرات الهواء الخاصة بالسيارات، وذلك من اجل إضفاء رائحة منعشة على المقصورة الداخلية.3- تهوية السيارة بانتظام :تهوية المقصورة بانتظام من أفضل الطرق للتخلص من الروائح الكريهة، وذلك لأنها تعمل علي تجديد الهواء بداخلها، كما يفضل فتح النوافذ لبعض الوقت .4- غسل نظام التكييف باستمرار :نظام التكييف مصدر شائع لتكاثر البكتيريا التي تسبب روائح غير كريهة فيها، وبالتالي يجب تنظيف وتعقيم نظام التكييف بانتظام .5- استخدام مواد امتصاص الروائح :مواد امتصاص الروائح مثل الفحم النشط بالمقصورة الداخلية يعمل علي امتصاص الروائح غير المرغوب بها .