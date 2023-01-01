نصائح لتحسين رائحة المقصورة الداخلية بالسيارات.. تعرف عليها

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

عشاق السيارات يعطون اهتماما كبيرا لـ سياراتهم من الداخل ، وذلك لانهم يشعرون بالراحة والمتعة في القيادة فور تنظيفها، وذلك لان الأجواء المغبرة والروائح الكريهة التي تنتشر داخل المقصورة تؤثر على تجربة القيادة بشكل عام .

نصائح لتحسين رائحة المقصورة الداخلية بالسيارات

بالإضافة الي ان الاتربة تزيد الشعور بالانزعاج وتؤثر سلباً على صحة السائق لأن الغبار والروائح الكريهة تشير إلى تواجد البكتيريا التي تسبب الأمراض.

- نصائح لتحسين روائح المقصورة الداخلية بالسيارات :

1- التنظيف الدوري للسيارة :
تنظيف السيارة بانتظام أمر ضروري للحفاظ على رائحة المقصورة بالداخل، ويشمل ذلك تنظيف الأرضيات والمقاعد، ويتم تنظيف وتعقيم الأسطح الملوثة .

2- شراء المعطرات الخاصة بالسيارات :

يجب استخدام معطرات الهواء الخاصة بالسيارات، وذلك من اجل إضفاء رائحة منعشة على المقصورة الداخلية.
3- تهوية السيارة بانتظام :

تهوية المقصورة بانتظام من أفضل الطرق للتخلص من الروائح الكريهة، وذلك لأنها تعمل علي تجديد الهواء بداخلها، كما يفضل فتح النوافذ لبعض الوقت .

4- غسل نظام التكييف باستمرار :

نظام التكييف مصدر شائع لتكاثر البكتيريا التي تسبب روائح غير كريهة فيها، وبالتالي يجب تنظيف وتعقيم نظام التكييف بانتظام .

5- استخدام مواد امتصاص الروائح :

مواد امتصاص الروائح مثل الفحم النشط بالمقصورة الداخلية يعمل علي امتصاص الروائح غير المرغوب بها .

المصدر: صدى البلد

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