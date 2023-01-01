نصائح لتجنب الأمراض المنقولة عبر الغذاء

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تنتشر الأمراض المنقولة عبرالغذاء بشكل كبير، ولذلك هناك بعض النصائح التي يوصي بها الخبراء حول العالم، لتفادي الإصابة بتلك الأمراض بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

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النظافة الشخصيةأغسل يديك جيداً قبل الأكل وأحرص على تنظيف أسطح الطهي استخدم ألواح تقطيع منفصلة للخضروات واللحوم النيئة لتقليل مخاطر التلوث.اختر المكونات الطازجة عالية الجودةتجنب شراء الفواكه والخضروات المقطعة مسبقًا من الباعة الجائلين لأنها أكثر عرضة للتلوث. عند شراء اللحوم والأسماك والدواجن، تأكد من أنها طازجة ومخزنة في درجات حرارة مناسبة، افحص الأطعمة المعبأة بحثًا عن تواريخ انتهاء الصلاحية وأي علامات للتلف.طهي الطعام جيداًيعد طهي الطعام في درجة الحرارة المناسبة أمرًا ضروريًا لقتل البكتيريا والفيروسات الضارة، تأكد من طهي اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية جيدًا، وتجنب تناول الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، استخدم مقياس حرارة الطعام للتحقق من درجة الحرارة الداخلية للأطعمة المطبوخة، والتأكد من وصولها إلى مستوى آمن، على سبيل المثال، يجب طهي الدواجن إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية).تخزين الطعام بشكل صحيحيعد التخزين السليم للطعام أمرًا بالغ الأهمية خلال موسم الرياح الموسمية، قم بتبريد المواد القابلة للتلف على الفور وتجنب ترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، استخدم حاويات محكمة الغلق لتخزين بقايا الطعام واحفظها في الثلاجة، تأكد من ضبط الثلاجة على درجة حرارة أقل من 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية) لمنع نمو البكتيريا.تأكد من نظافة الماءتعد المياه الملوثة سببًا شائعًا للأمراض المنقولة بالغذاء، تأكد من شرب الماء المفلتر أو المغلي فقط، تجنب مكعبات الثلج من مصادر غير موثوقة ويفضل الثلج المصنوع منزليًا باستخدام المياه النقية، كن حذرًا أثناء تناول المشروبات من الباعة الجائلين، حيث قد تكون جودة المياه مشكوك فيها.