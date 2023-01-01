نصائح لا تهمليها.. طريقة تنظيف البشرة بالبخار



تنظيف البشرة بالبخار تنظيف البشرة بالبخار



تعرفي على الطريقة الصحيحة لتنظيف البشرة بحمام البخار، وكذلك انتبهي لمحاذير التنظيف بالبخار قبل الإقدام على هذه الخطوة ، وفقا لموقع هيلثي..



الطريقة الصحيحة لتنظيف البشرة بحمام البخار في المنزل



أولاً على المواد التي تحتاجين لاستخدامها خلال تنظيف بشرتك، ومن ثم مراحل تنظيف البشرة بالبخار.

المواد التي تحتاجينها لتنظيف بشرتك بالبخار في المنزل

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لتر من الماء النقي3 أكياس من زهر البابونجملعقة صغيرة من زيت اللافندر أو زيت البرتقالربع كوب من أوراق النعناع الطازجةماسك طبيعي مناسب لنوع بشرتكوعاء نظيف واسع من الأعلى غير بلاستيكيمنشفة نظيفة كبيرة لتغطية رأسكمنشفة صغيرة لمسح وجهكمرطب طبيعيمراحل عمل حمام البخار للبشرة في المنزلبدايةً قومي بإزالة آثار المكياج والأوساخ والزيوت عن بشرة وجهك باستخدام التونر المناسب، ومن ثم قومي بغلي ليتر من الماء النقي لمدة 3 دقائق، ومن ثم أضيفي أكياس زهر البابونج، واتركيها لمدة 5 دقائق فقط ومن ثم أزيليها وأطفئي النار تحت الوعاء وضعيه على الطاولة، ومن ثم قومي بإضافة أوراق النعناع على الوعاء، ومن ثم ضعي منشفة على رأسك ووجهي بشرة وجهك على الوعاء.يجب أن يكون بعد وجهك عن الوعاء 10 سم على الأقل، ومن ثم اتركيه لمدة تتراوح بين 5 دقائق و 10 دقائق لا أكثر، ومن ثم قومي بتطبيق القناع الذي ترغبين بتطبيقه كقناع الطين أو ماسكات تقشير الوجه، واتركي هذا القناع لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة، ومن ثم قومي بإزالة الماسك وتنظيف بشرتك بالتونر المناسب مع الماء البارد (هذا الفارق في الحرارة يؤدي إلى تضيق مسام بشرة الوجه.وكما يمكنك مسح وجهك بعصير الليمون الطازج)، وفي النهاية لا بد من ترطيب البشرة بالمرطبات الطبيعية مثل جل الصبار المناسب للبشرة الدهنية وزبدة الشيا المثالية لذوات البشرة الجافة.نصائح تنظيف البشرة بالبخارلا تقومي بتنظيف بشرتك بالبخار في حال كان لديك حب شباب نشط أو ملتهب أو أي جرح مفتوح في البشرة، كما يجب أن لا تقوم المرأة الحامل بحمام البخار لبشرتها لأن تعرضها للماء الساخن سيؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم وهو أمر غير مرغوب به وبالأخص في الأشهر الأولى من الحمل، وكما أن تعرض المرأة للبخار يؤدي إلى فقدان السوائل من داخل الجسم وقد يقود في بعض الأحيان إلى هبوط في ضغط الدم.قومي بتنظيف البشرة في البخار مساء قبل النوم فبشرتك سوف تكون حساسة بعد عمل بخار الماء لذا يفضل عدم تعرضها لأشعة الشمس لمدة لا تقل عن 12 ساعة.لا تبالغي بتنظيف البشرة في البخار، فمرتين في الشهر كافيتين بالغرض للبشرة الدهنية، ومرة واحدة تكفي لذوات البشرة الحساسة والجافة.لا تقومي بتقريب وجهك للبخار بشكل مبالغ به، وكذلك ليجب أن لا يتعدي تعريض بشرتك للبخار إلى 10 دقائق كحد أقصى، فبشرتك لا تحتاج لأكثر من هذه المدة لفتح المسام.اشربي الكثير من السوائل قبل وبعد التعرض لحمام البخار لتعويض نقص السوائل الناتج عن التعرض للبخار.يفضل تطبيق الماسكات الطبيعية المناسبة لنوع بشرتك بعد تطبيق البخار، وإذا كنت ترغبين باستخدام الماسكات المصنعة فيجب أن تكون موثوقة المصدر وتحتوي في أغلبها على مواد طبيعية.رطبي بشرتك بعد حمام البخار بمرطبات طبيعية ونباتية، وكما ذكرنا سابقاً فإن جل الصبار هو المرطب الطبيعي والمثالي للبشرة الدهنية بينما زبدة الشيا مناسبة لصاحبات البشرة الجافة جداً، وزيت اللافندر أو الجوجوبا يلائم صاحبات البشرة العادية.