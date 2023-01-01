نصائح فعّالة للحد من جفاف العين: وداعًا للحكة والاحمرار!

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جفاف العين


أصبحت العيون الجافة مشكلة شائعة، حيث لا تنتج عيناك ما يكفي من الدموع أو لا تحتوي على ما يكفي من الرطوبة لتكون صحية وتعمل بشكل صحيح، وينبغي تحديد موعد لفحص العين عندما يعاني الفرد من أعراض حادة لم تحدث من قبل.

تعد علامات جفاف العين مثل الانزعاج أو التهيج أو ضبابية الرؤية مشكلة شائعة بسبب الاستخدام الطويل للهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في السنوات الأخيرة.

نصائح لمرضى جفاف العين
قطرات العين: إنها واحدة من أكثر العلاجات شيوعًا لجفاف العين. اعتمادًا على حالتك، قد يوصي أخصائي العيون بنوع معين من القطرات، ليست كل قطرات العين متشابهة ومن المهم استخدام قطرات خالية من المواد الحافظة لأنها عادة ما تكون أكثر فاعلية على عينيك.

الماء الدافئ: استخدمي قناع العين الدافئ على جفونك المغلقة في الصباح والمساء، يمكن تسخين هذه الأقنعة في الميكروويف، ضعه بلطف على جفونك المغلقة لبضع دقائق، ثم ارمش بقوة عدة مرات لتوزيع الرطوبة.

قم بإزالة العدسات اللاصقة قبل النوم: ما لم تكن عدساتك اللاصقة مصممة للاستخدام طوال الليل، فقم دائمًا بإزالتها قبل الذهاب إلى السرير، إن إزالتها في وقت أبكر من المعتاد يمكن أن يوفر لعينيك وقتًا كافيًا للتنفس.

حافظ على رطوبة جسمك: الجفاف هو سبب آخر قد يؤدي إلى جفاف العين، وشرب كوب من الماء على الأقل طوال اليوم يمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبة عينيك.

اتبع قاعدة 20-20-20: شاشات الهاتف أو الكمبيوتر المحمول لدينا تضغط على أعيننا، لمنع الجفاف، بعد كل 20 دقيقة من وقت الشاشة، خذ استراحة لمدة 20 ثانية وركز عينيك على شيء يبعد 20 قدمًا على الأقل لإرخاء عينيك.

المصدر: cairo24

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