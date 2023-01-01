نصائح فعّالة للحد من جفاف العين: وداعًا للحكة والاحمرار!

الماء الدافئ: استخدمي قناع العين الدافئ على جفونك المغلقة في الصباح والمساء، يمكن تسخين هذه الأقنعة في الميكروويف، ضعه بلطف على جفونك المغلقة لبضع دقائق، ثم ارمش بقوة عدة مرات لتوزيع الرطوبة.
أصبحت العيون الجافة مشكلة شائعة، حيث لا تنتج عيناك ما يكفي من الدموع أو لا تحتوي على ما يكفي من الرطوبة لتكون صحية وتعمل بشكل صحيح، وينبغي تحديد موعد لفحص العين عندما يعاني الفرد من أعراض حادة لم تحدث من قبل.
تعد علامات جفاف العين مثل الانزعاج أو التهيج أو ضبابية الرؤية مشكلة شائعة بسبب الاستخدام الطويل للهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في السنوات الأخيرة.
نصائح لمرضى جفاف العين
قطرات العين: إنها واحدة من أكثر العلاجات شيوعًا لجفاف العين. اعتمادًا على حالتك، قد يوصي أخصائي العيون بنوع معين من القطرات، ليست كل قطرات العين متشابهة ومن المهم استخدام قطرات خالية من المواد الحافظة لأنها عادة ما تكون أكثر فاعلية على عينيك.
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