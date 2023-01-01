نصائح ضرورية لمحاربة الرغبة الشديدة في تناول السكريات



السكريات السكريات

إذا وجدت أن تناول الوجبات الخفيفة التي تحتوي على السكريات يجعلك تشتهي المزيد منها، فأنت لست وحدك، إن تناول الكثير من الكربوهيدرات البسيطة - دون دعم البروتينات أو الدهون - يمكن أن يرضي الجوع بسرعة ويمنح جسمك دفعة من الطاقة على المدى القصير، لكنهم يتركونك جائعًا مرة أخرى بسرعة تقريبًا وتريد المزيد.

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لماذا نشتهي السكريات ؟هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نختار الأشياء الحلوة.تقول كريستين جربستادت، دكتوراه في الطب: "الحلو هو المذاق الأول الذي يفضله الإنسان منذ ولادته" تحفز الكربوهيدرات إطلاق مادة السيروتونين الكيميائية في الدماغ التي تشعرك بالسعادة. السكريات عبارة عن كربوهيدرات، لكن الكربوهيدرات تأتي في أشكال أخرى أيضًا، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات التي تحتوي على الألياف والمواد المغذية التي يحتاجها جسمك.كما أن طعم السكريات يطلق أيضًا الإندورفين الذي يهدئنا ويريحنا، ويمنحنا "نشوة" طبيعية، كما تقول سوزان موريس، اختصاصية تغذية ومستشارة تغذية مسجلة في سانت بول، مينيسوتا.المشكلة لا تكمن عندما ننغمس في تناول الحلوى والسكريات بين الحين والآخر، ولكن عندما نفرط في تناولها، من السهل القيام بذلك عند إضافة السكر إلى العديد من الأطعمة المصنعة، بما في ذلك الخبز والزبادي والعصائر والصلصات، ويفرط الأمريكيون في تناوله، بمتوسط ??17 ملعقة صغيرة من السكريات المضافة يوميًا، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، التي توصي بالحد من السكريات المضافة إلى حوالي 6 ملاعق صغيرة يوميًا للنساء و9 للرجال.كيفية إيقاف الرغبة الشديدة في تناول السكرياتإذا كنت ترغب في تناول السكر، فإليك بعض الطرق لترويض تلك الرغبة الشديدة.عندما يتعلق الأمر بالتخلص من إدمان السكريات ، ليس هناك حل سريع، أنت تُجري تغييرًا كبيرًا في نمط حياتك، وسيستغرق الأمر وقتًا وجهدًا، لقد قمنا بتجميع قائمة بالتغيرات العقلية والجسدية والغذائية التي ستساعدك على مقاومة الرغبة الشديدة في تناول السكريات وتساعدك على إدارة عاداتك الغذائية.التركيز على تناول نظام غذائي متوازنفي بعض الأحيان، تكون أفضل النصائح هي الأكثر وضوحًا أيضًا.يقول الدكتور تشيروني: "إذا كنت تحصل على الحصص الخمس الموصى بها من الفواكه والخضروات يوميًا، والبروتينات والأطعمة الغنية بالألياف، فإن ذلك سيساعد على استقرار نسبة السكر في الدم".أثناء قيامك ببناء نظام غذائي متوازن، انتبه إلى أن هناك سكريات مضافة كامنة في معظم الأطعمة عالية المعالجة، هذا يعني أنك قد تتناول الكثير من السكر أكثر مما تدرك.لا تخطي وجبات الطعامسواء كان ذلك أحد الآثار الجانبية لحياة مزدحمة أو خيارًا واعيًا، فإن تخطي الوجبات يفتح الباب أمام الرغبة الشديدة في تناول السكر.يحدث لنا جميعا من وقت لآخر، "إذا كنت لا تأكل طوال اليوم لأنك مشغول أو لأنك لست جائعاً، فسوف تكون قد تجاوزت الجوع عندما تصل إلى المنزل، سينتهي بك الأمر بتناول وجبة كبيرة قبل النوم مباشرة أو التوقف عند السيارة."إن تناول الأطعمة المغذية باستمرار طوال اليوم يمنعك من الشعور بالجوع الشديد، مما يمكّنك من اتخاذ خيارات غذائية أفضل.