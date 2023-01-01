نصائح ضرورية لتفادي الإجهاد الحراري: حماية نفسك من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة



الإجهاد الحراري الإجهاد الحراري

الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، وتشمل الأعراض التعرق الشديد والنبض السريع.



ويعد الإنهاك الحراري واحدًا من ثلاثة أمراض مرتبطة بالحرارة، حيث تكون التشنجات الحرارية هي الأخف، وضربة الشمس هي الأكثر خطورة.



وتشمل أسباب أمراض الحرارة التعرض لدرجات حرارة عالية، خاصة عندما يكون هناك رطوبة عالية، وممارسة نشاط بدني شاق، وبدون العلاج الفوري، يمكن أن يؤدي الإنهاك الحراري إلى ضربة الشمس، وهي حالة تهدد الحياة.

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ويمكن الوقاية من الإجهاد الحراري، من خلال بعض النصائح:هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من الإجهاد الحراري والأمراض الأخرى المرتبطة بالحرارة، عند ارتفاع درجات الحرارة تذكر:ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن، إن ارتداء الكثير من الملابس أو الملابس التي تناسبك بشكل محكم لن يسمح لجسمك بالتبريد بشكل صحيح.حماية من حروق الشمس، تؤثر حروق الشمس على قدرة جسمك على تبريد نفسه، احمِ نفسك في الهواء الطلق باستخدام قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية.استخدمي واقيًا من الشمس واسع النطاق مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 15، ضعي كريم الوقاية من الشمس بسخاء وأعيدي وضعه كل ساعتين، أعد وضعه كثيرًا إذا كنت تسبح أو تتعرق.شرب الكثير من السوائل، يساعد البقاء رطبًا جسمك على التعرق والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.كن حذرا مع بعض الأدوية، راقب المشاكل المرتبطة بالحرارة إذا كنت تتناول أدوية يمكن أن تؤثر على قدرة جسمك على البقاء رطبًا والاستجابة للحرارة.لا تترك أحداً أبداً في سيارة متوقفة، وهذا سبب شائع للوفيات المرتبطة بالحرارة عند الأطفال، عندما تقف في الشمس، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة في سيارتك إلى 20 درجة فهرنهايت (أكثر من 11 درجة مئوية) في 10 دقائق.ليس من الآمن ترك شخص ما في سيارة متوقفة في الطقس الدافئ أو الحار، حتى لو كانت النوافذ متشققة أو كانت السيارة في الظل، إبقاء السيارات المتوقفة مغلقة لمنع دخول الأطفال إلى داخلها.خذ الأمور ببساطة خلال الأوقات الأكثر سخونة في اليوم، إذا لم تتمكن من تجنب النشاط المجهد في الطقس الحار، فاشرب السوائل واسترح كثيرًا في مكان بارد، حاول جدولة التمارين أو العمل البدني في الأجزاء الأكثر برودة من اليوم، مثل الصباح الباكر أو المساء.كن حذرًا إذا كنت في خطر متزايد، إذا كنت تتناول أدوية أو كنت تعاني من حالة تزيد من خطر إصابتك بمشاكل مرتبطة بالحرارة، مثل تاريخ الإصابة بأمراض الحرارة السابقة، فكن حذرًا. تجنب الحرارة وتصرف بسرعة إذا لاحظت أعراض ارتفاع درجة الحرارة، إذا شاركت في حدث أو نشاط رياضي شاق في الطقس الحار، فتأكد من وجود خدمات طبية جاهزة في حالة الطوارئ الحرارية.