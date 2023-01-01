نصائح صحية: تجنب الإفراط في استهلاك الملح الخام مع الوجبات

يعد الملح أحد العناصر الرئيسية في مطبخنا، وحتى أن أدنى خطأ في إضافة الملح يمكن أن يؤثر على مذاق الوجبة أو يفسدها، وهذا هو السبب في أن معظم الناس يضيفون الملح الخام مع وجبات الطعام فقط لإبراز مذاقها، ولكن تناول الملح الخام بجانب الطعام يمكن أن يكون له العديد من الآثار الضارة على الصحة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".
آثار ضارة لاستهلاك الملح الخام على الجسم
الجفاف
يمكن أن يؤدي استهلاك الملح الخام إلى الجفاف لأنه يسحب الماء من الخلايا، مما يسبب خللاً في توازن مستويات السوائل في الجسم.
ارتفاع ضغط الدم
الإفراط في تناول الملح هو عامل خطر كبير لارتفاع ضغط الدم الذى يزيد بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
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