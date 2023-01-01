نصائح ذهبية من طبيب نساء: أهمية الرياضة للحامل وطريقة ممارستها الآمنة|فيديو

2وقال حشام الشنوفي، خلال لقاء له لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “أية شعيب”، إن الطبيب الذي يتابع حالة اللاعبة المصرية ندى حافظ المشاركة في الأولمبياد، وهي حامل، قد أوصى بأنه ليست هناك خطورة من ممارستها للرياضة، وحالتها الصحية تسمح بذلك.
أكد الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ طب النساء والتوليد بطب القصر العيني، أنه يُوصي بالرياضة للمرأة الحامل، مشيرًا إلى أنه من بين الرياضات التي يمكن للحامل ممارستها رياضة السباحة.
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