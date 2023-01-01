نصائح ذهبية من طبيب نساء: أهمية الرياضة للحامل وطريقة ممارستها الآمنة|فيديو



المرأة الحامل المرأة الحامل



أكد الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ طب النساء والتوليد بطب القصر العيني، أنه يُوصي بالرياضة للمرأة الحامل، مشيرًا إلى أنه من بين الرياضات التي يمكن للحامل ممارستها رياضة السباحة.

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وقال حشام الشنوفي، خلال لقاء له لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “أية شعيب”، إن الطبيب الذي يتابع حالة اللاعبة المصرية ندى حافظ المشاركة في الأولمبياد، وهي حامل، قد أوصى بأنه ليست هناك خطورة من ممارستها للرياضة، وحالتها الصحية تسمح بذلك.وتابع أستاذ طب النساء والتوليد بطب القصر العيني، أنه لدينا موروثات ومعلومات خاطئة بأن السيدة الحامل لو قامت بعمل مجهود عادي فقد يضرها، وهو أمر خاطئ، مؤكدًا أن المرأة الحامل لا بد أن تمارس المشي بانتظام لتقوية عضلات الحوض.