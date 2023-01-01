آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

نصائح ذهبية من شعبان لحماية قلبك

آخر الأخبارالصحة والجمال › نصائح ذهبية من شعبان لحماية قلبك

صورة الخبر: أزمة قلبية
أزمة قلبية


أوضح الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا، على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، كيفية تجنب الإصابة بأزمة قلبية.

وقال شعبان في منشوره: “كيف يمكن تجنب الإصابة بأزمة قلبية؟”.

وأجاب عن السؤال بنقاط بسيطة عن الأشياء التي تمنع الإصابة بأزمة قلبية وهي:
إنقاص الوزن.

الإقلال من السكر.
الإقلال من الملح.

الإقلال من الدقيق الأبيض ومن الأرز الأبيض.

الامتناع عن التدخين.
عدم مجالسة المدخنين.

الإقلال من المسكنات.

المشي يوميا 45 دقيقة مشي الهرولة.
الاكتشاف المبكر للضغط والسكر والكولسترول وضبطهم.

التحلي بالسكينة والرضا والتسامح وهدوء الأعصاب.

وحاول أن تكون مبتسما دائما.

واختتم شعبان منشوره قائلا: “خذ بالأسباب وقل يا رب فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نصائح ذهبية من شعبان لحماية قلبك

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
42181

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام