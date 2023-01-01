نصائح ذهبية من شعبان لحماية قلبك



أزمة قلبية أزمة قلبية



أوضح الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا، على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، كيفية تجنب الإصابة بأزمة قلبية.

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وقال شعبان في منشوره: “كيف يمكن تجنب الإصابة بأزمة قلبية؟”.وأجاب عن السؤال بنقاط بسيطة عن الأشياء التي تمنع الإصابة بأزمة قلبية وهي:إنقاص الوزن.الإقلال من السكر.الإقلال من الملح.الإقلال من الدقيق الأبيض ومن الأرز الأبيض.الامتناع عن التدخين.عدم مجالسة المدخنين.الإقلال من المسكنات.المشي يوميا 45 دقيقة مشي الهرولة.الاكتشاف المبكر للضغط والسكر والكولسترول وضبطهم.التحلي بالسكينة والرضا والتسامح وهدوء الأعصاب.وحاول أن تكون مبتسما دائما.واختتم شعبان منشوره قائلا: “خذ بالأسباب وقل يا رب فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”.