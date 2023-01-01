

نشوى مصطفى تكشف سر دعوتها الدعاة الجدد لحضور «سيلفى مع الموت» نشوى مصطفى تكشف سر دعوتها الدعاة الجدد لحضور «سيلفى مع الموت»

كشفت الفنانة نشوى مصطفى، سبب دعوتها لبعض الدعاة؛ لمشاهدة عرضها المسرحي الجديد «سيلفى مع الموت»، وذلك ردًا على اعتراض بعض أصدقائها على تلك الدعوة.



ونشرت «نشوى»، منشورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أكدت أن دعوتها لهم، أثبتت أن الإسلام المستنير ليس مجرد شعارات، كما أنها تقدم فنًا من المفترض أنه يستهدف فقط رسالتهم.



وقالت «نشوى»: «وصلني اعتراض بعض الأصدقاء الأفاضل الذين احترمهم على دعوتي لبعض الدعاة الجدد وبعض من موالينا الشيوخ لمشاهدة العرض المسرحي سيلفى مع الموت».

وأضافت: «ما أريد أن أثبته بدعوة هؤلاء السادة، أن الإسلام المستنير ليس شعارات، بل ممارسات، وأنا أقدم فنًا له نفس الأهداف التي من المفترض أنهم أيضًا يستهدفونها، وهي أنا روح الله الواحد وأننا جميعًا جنس واحد يدعى الإنسان يتساوى بالنسبة لي أنا نشوى مصطفى، مولانا الشعراوي مع مولانا أحمد زكي مع مولانا علاء ولى الدين مع البابا شنوده، جميعنا نحيا بروح الله الواحد، التقييم والتفضيل ليس من اختصاصي عنده الميزان، هو الله وهو فقط الواحد الأحد لا إله على الأرض».واختتمت: «بالمناسبة دعوت أيضًا الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، والأب نبيل فارس، الكنيسة المارونية، وأشكرهما وتشرفت بقبولهما الدعوة لحضور عرض سيلفي مع الموت».



