نسائم الربيع تُزهر بألوان الحجاب: إليكِ أحدث صيحات الموضة لعام 2024

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مع دخول فصل الربيع، تبدأ الفتيات في رحلة بحث مستمرة عن أحدث ترندات الحجاب من حيث الشكل والألوان التي تعكس جمال هذا الفصل البديع، لذا نستعرض خلال السطور التالية أحدث تصميمات الطرح التي تتماشى مع صيحات الموضة في الربيع وفقًا لما أشارت إليها الفاشون مصممة الأزياء رقية العربي.



قالت مصمة الزياء في حديثها لـ اليوم السابع: "تشهد صيحات موضة الحجاب لربيع 2024 تغييرا ملحوظا لتشمل تصاميم متنوعة مثل الحجاب الملون بألوان الطيف والطبعات الجريئة، بالإضافة إلى الحجاب الحريري ذو القصات الأنيقة والتفاصيل المميزة، كما انتشرت أيضًا الأوشحة الحريرية والشيفون بتصاميم عصرية تلبي متطلبات الموضة والأناقة.



الحجاب الوردي

وأضافت: الحجاب المنقوش بالورد هو تصميم ترندي في موسم الربيع من العام الماضي وحتى الآن يتميز بطبعات الورود المبهجة والجميلة التي تزين النسيج، يعتبر هذا التصميم جزءًا من صيحات موضة الحجاب لربيع 2024، حيث يجمع بين الأناقة والأنوثة والرومانسية، فيمكن أن يضفي هذا التصميم لمسة من الجاذبية والأناقة على إطلالة المرأة المحجبة في أي مناسبة.

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الحجاب الملون بألوان الطيفوتابعت مصممة الأزياء: من التصاميم المبهجة والجذابة في فصل الربيع وموجود بألوان زاهية ومتنوعة جدًا الأصفر الزاهي، الأزرق الفاتح، والأخضر النعناعيالحجاب بالطبعات الجريئةوتوضح "العربي": تصاميم حجابات مزخرفة بطبعات جريئة مثل الزهور الكبيرة، الأشكال الهندسية، أو الطبعات الجلدية، أو حتى طباعة وجه فتاة.الحجاب الحريري ذو القصات الأنيقةوتقول رقية :" تصاميم حجابات مصنوعة من الحرير بقصات متنوعة مثل القصة الطويلة، أو القصة المخملية، أو الحجاب ذو الأطراف المتدلية.الحجاب الشيفونوتؤكد على أن التصاميم الشيفون بقصات عصرية من أبرز ترندات ربيع 2024 وتتميز بتفاصيل مثل الحواف المزينة بالألوان الزاهية والأشكال المتميزة، والتي تضيف لمسة حيوية وأناقة للإطلالة