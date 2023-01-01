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نزيف اللثة يزعجك؟ إليك أهم الأسباب والحلول

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صورة الخبر: نزيف اللثة
نزيف اللثة

تتعدد الأسباب المؤدية إلى نزيف اللثة؛ لكن السبب الأكثر شيوعًا هو الالتهاب البكتيري، فينتج نزيف اللثة عند عدم اتباع إرشادات نظافة الفم والأسنان بانتظام، فتتكون طبقة من البكتيريا تدعى (البلاك) على الأسنان.

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أسباب شائعة لنزيف اللثة


وعلى حدود اللثة تقوم بكتيريا البلاك بإفراز سمومها؛ ما يؤدي إلى التهاب اللثة، والتهاب اللثة هو السبب وراء النزيف إذا لم تتم إزالة البلاك على يد طبيب الأسنان ستتفاقم مشكلة النزيف المؤدية إلى حدوث ما يسمى (أمراض اللثة)؛ مما يؤدي إلى حدوث المزيد من النزيف.

ويحدث التهابات اللثة المسببة لنزيف اللثة نتيجة العديد من الأسباب، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل :
_ وجود بكتيريا البلاك.

_ جرح أو صدمة على اللثة.



_ تعاطي أدوية معينة كأدوية أمراض القلب وضغط الدم.



_ الاستخدام الخاطئ لفرشاة الأسنان أو خيط الأسنان.



_ نقص فيتاميني (ج) أو (ك).



_ اضطراب في الهرمونات خلال فترة المراهقة أو خلال فترة الحمل.



_ سرطان الدم.



_ وضع طقم أسنان ضيق أو غير مناسب

المصدر: elbalad

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