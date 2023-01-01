نحت القوام: رحلة بين الفوائد والأضرار



عمليات نحت القوام عمليات نحت القوام



تعتبر عملية نحت القوام، أو ما يُعرف بعملية تحديد الجسم، هي إجراء تجميلي يهدف إلى إزالة الدهون الزائدة وتحسين مظهر الجسم، مما يجعل البعض يلجأون له للحصول على جسم مثالي في وقت قصير.







وقال الدكتور معتز القيعي أخضائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، إن عملية نحت القوام من العمليات التي تساهم في إعطاء نتائج سريعة للتخلص من الوزن الزائد، والحصولى على شكل جسم مثالي.

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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن كما الحال في كل شيء فإن عمليات نحت القوام لها فوائد وأضرار، وهو ما سنقوم بالتطرق إليه في السطور التالية..فوائد عملية نحت القوام :_ تحسين مظهر الجسم، لأنها تساعد على تحسين الشكل العام للجسم وإبراز العضلات والمناطق المستهدفة._ تعزيز الثقة بالنفس، وذلك لأن تحسين المظهر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس، والشعور بالرضا._ الحفاظ على الصحة عند اتباع نمط حياة صحي._ التخلص من الدهون المستعصية، وذلك لأنها تساعد في التخلص من الدهون التي قد لا تستجيب للنظام الغذائي أو التمارين الرياضية.أضرار عملية نحت القوام :_ مخاطر الجراحة، كأي عملية جراحية، هناك مخاطر تتعلق بالتخدير والنزيف والعدوى._ عدم التماثل، فيجد الشخص مشكلات في التماثل أو التوازن بين جانبي الجسم._ الندوب التي تتركها العملية بشكل واضح على الجلد._ وتعتبر عمليات نحت القوام باهظة الثمن، وقد لا تغطيها التأمينات الصحية._ يحتاج الجسم إلى فترة من الوقت للتعافي بعد العملية، وقد يحتاج الشخص إلى الابتعاد عن الأنشطة اليومية لفترة.نصائح عامة عند إتخاذ قرار القيام بعمليات نحت القوام :_ اختيار الجراح ذو خبرة ومؤهل في عمليات نحت الجسم._ من المهم أن يكون لديك توقعات واقعية حول نتائج العملية._ الالتزام بتعليمات الجراح بعد العملية لضمان التعافي السليم وتحقيق أفضل النتائج._ مناقشة كل التفاصيل مع جراح متخصص قبل اتخاذ قرار بإجراء عملية نحت الجسم لضمان معرفة كل الفوائد والمخاطر المحتملة.