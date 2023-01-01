نجم الزمالك يواجه سخط جماهير الأهلي: "كلّه بالسمعة.. أين الأداء المُمتع؟

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صورة الخبر: النادي الأهلي
النادي الأهلي

انتقد احمد دويدار نجم الزمالك السابق، المستوى الفني الذي ظهر به النادي الأهلي، خلال مبارياته الأخيرة فى الدوري المصري الممتاز.

وكتب احمد دويدار "الأهلي بيكسب بالسمعة وقوته في امام عاشور وعلي معلول ولا يوجد أداء ممتع في الكرة المصرية حاليا المكسب تجاري"

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ستاد القاهرة الدولي حيث يستضيف الأهلي الاتحاد السكندري اليوم، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، مساء اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي

المصدر: elbalad

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