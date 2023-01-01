نجاح طلاب الرابع والخامس والسادس الابتدائي: ألوانٌ تُحدد المصير

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طريقة احتساب نجاح طلاب الرابع والخامس والسادس الابتدائي.. يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور وذلك قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والذي من المقرر أن تنطلق يوم 8 مايو المقبل لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.



لذلك يقدم موقع القاهرة 24، لطلاب الرابع والخامس والسادس الابتدائي طريقة احتساب نجاح الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.



طريقة احتساب نجاح طلاب الرابع والخامس والسادس الابتدائي

كانت حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طريقة احتساب درجات تقييمات الطلاب فى الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال العام الدراسي، موضحة أنه تحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد طبقًا لنظام التقييم، ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة، وتعطى للطالب في صورة ألوان.

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وأوضحت الوزارة أنه يتم حساب درجات الطالب من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة، وفق المعادلة التالية: مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني = الدرجة النهائية للمادة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 30% على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان، وينتقل الطالب إلى الصف الدراسي الثاني، في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، ويتم تقييم الطلاب الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين معا، عن طريق الاختبارات فقط.نتيجة تقييم المتعلم في صورة 4 ألوانيتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم في صورة 4 ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه على النحو:اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100.واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85.اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 5 لأقل من 65.واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50.