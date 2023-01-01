نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد 2024



نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية

ينشر البوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الوادى الجديد بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد اعتمادها من محافظ الوادي الجديد بنسبة نجاح بلغت 95,5%.



لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادى الجديد اضغط هنا..https://lookerstudio.google.com/reporting/f1ac7935-3439-49ce-9bc0-6dab16e20c94/page/shUED



وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتمد صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 95,5%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 4869 طالب وطالبة نجح منهم 4757 طالبًا وتغيب 12 طالبًا.

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وقدّم الزملوط التهنئة هاتفيًا لاثنين من الأوائل الحاصلين على نسبة 100%، من إجمالي أوائل المحافظة البالغ عددهم 10 طلاب، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق خلال المراحل التعليمية القادمة كما وعد بتكريمهم في احتفالية خاصة تقيمها المحافظة لتكريم أوائل المراحل التعليمية المختلفة.