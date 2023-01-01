نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد 2024

ينشر البوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الوادى الجديد بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد اعتمادها من محافظ الوادي الجديد بنسبة نجاح بلغت 95,5%.
لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادى الجديد اضغط هنا..https://lookerstudio.google.com/reporting/f1ac7935-3439-49ce-9bc0-6dab16e20c94/page/shUED
وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتمد صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 95,5%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 4869 طالب وطالبة نجح منهم 4757 طالبًا وتغيب 12 طالبًا.
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