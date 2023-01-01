نتيجة التحقيقات الأولية لحادث رفح واستشهاد جندي على الحدود.. فيديو

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صورة الخبر: حادث رفح
حادث رفح

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر أمني مطلع، أن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير لإطلاق نار بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية.

وأضاف مصدر أمني مطلع، أن إطلاق النار بين عناصر قوات الاحتلال والمقاومة أدى لإطلاق النار بعدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.

مصدر أمني يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته
وأضاف مصدر أمني مطلع: على المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع على الحدود المصرية مع غزة ومحور فيلادلفيا ليس أمنيا فقط لكن لمسارات تدفق المساعدات الإنسانية.



وأكد مصدر أمني مطلع: تم تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا

المصدر: القاهرة الإخبارية

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