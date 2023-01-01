نتنياهو أجرى مشاورات بعد استهداف تل أبيب: الرد داخل أراضي اليمن مطروح



استهداف الحوثيين لتل أبيب بطائرة مسيرة استهداف الحوثيين لتل أبيب بطائرة مسيرة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقييما للأوضاع بعد استهداف الحوثيين لتل أبيب بطائرة مسيرة، وقد أكد مسؤولون أنه "سيكون هناك رد فعل، وأن الرد داخل أراضي اليمن مطروح".

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وذكر مكتب رئيس الوزراء أن "نتنياهو تم اطلاعه خلال على حادث انفجار الجسم الغريب في تل أبيب. وقد أكمل رئيس الوزراء الآن تقييم الوضع الأمني ??عبر الهاتف، بمشاركة رؤساء الأجهزة والمؤسسات الأمنية".وأكد مسؤولون إسرائيليون لموقع "واينت" أنه "سيكون هناك رد على المسيرة التي أطلقها الحوثيون، وأن خيار الرد على الأراضي اليمنية مطروح على الطاولة ولا ينبغي استبعاد أن يكون الرد هناك".وأضاف المسؤولون: "التقييم في إسرائيل هو أن هدف الهجوم كان سفارة الولايات المتحدة.يذكر أن انفجارا ضخما هز فجر اليوم الجمعة شارع بن يهودا تل أبيب ووقع قرب مبنى السفارة الأمريكية في المدينة.وقد أدى الانفجار إلى مقتل شخص وإصابة 10 آخرين حسبما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.وصباح اليوم، أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية أنها "ضربت هدفا مهما في تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها".