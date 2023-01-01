نتائج سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط



نتيجة سنوات النقل نتيجة سنوات النقل



تستعد محافظة القاهرة ، لإعلان نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الاساسى في تمام الساعة السادسة مساء.



ومن المقرر أن يظهر رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الأساسي في تمام الساعة السادسة مساء على بوابة الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحفظة القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التي يمكن الوصول لها من خلال الضغط على https://www.facebook.com/CairoGovernoratePortal



كما يظهر أيضا رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الأساسي في تمام الساعة السادسة مساء على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة على فيس بوك https://www.facebook.com/taleemcairo

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ويظهر رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الأساسي على الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStagesللحصول على نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الاساسى اضغط هناhttps://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStagesادخل الرقم القوميحدد المرحلة الدراسيةحدد الصف الدراسيحدد العام الدراسيحدد الفصل الدراسياضغط على عرض النتيجةوبعد إعلان نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الأساسى إلكترونيا ، يتم إعلان نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الأساسى للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي، لجميع التلاميذ في المدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق 2024/5/25.وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الأساسى للفصل الدراسي الثاني (أخر العام) 2024/2023 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي تتاح بشكل مجاني لجميع الطلاب بجميع المدارس فى أماكن واضحة.وكان قد تقدم أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بخالص الشكر والتقدير ، لفريق المطبعة السرية وقيادات المديرية وفريق العمل بها والتوجيهات الفنية ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وفريق العمل بها ، والسادة المعلمين ، ولكل من ساهم وتفانى واخلص فى إمتحانات النقل والشهادة الإعدادية ، حيث أشاد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بالأداء المتميز والجهد المبذول في الامتحانات .