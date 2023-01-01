نتائج امتحانات جامعة القاهرة: تسريع وتيرة الإعلان بتوجيهات من رئيس الجامعة

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صورة الخبر: الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

شدد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، علي ضرورة سرعة انتهاء الكليات من إعلان باقي النتائج خاصة لطلاب السنوات النهائية، وتقديم إفادات التخرج للطلاب في حال تقدمهم بطلب الحصول عليها.

وعقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة واعضاء المجلس من الخارج، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم مجلس الجامعة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي مثلت تحولًا جوهريًا وعلامة فارقة في تاريخ الوطن واستعادة هويته وحريته، والتعبير عن إرادة المصريين ووحدتهم وحمايتهم من تهديدات قوى الإرهاب.

المصدر: gate.ahram

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