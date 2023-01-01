نبيل الحلفاوي يعاتب قناة النادي الأهلي لهذا السبب

آخر الأخباراخبار الفن والثقافة › نبيل الحلفاوي يعاتب قناة النادي الأهلي لهذا السبب

صورة الخبر: نبيل الحلفاوي يعاتب قناة النادي الأهلي لهذا السبب
نبيل الحلفاوي يعاتب قناة النادي الأهلي لهذا السبب

عاتب الممثل نبيل الحلفاوي قناة النادي الأهلي، وذلك لأنه يرى انحياز القناة لدعم مرشح بعينه في انتخابات النادي المقرر أن تقام يوم 30 نوفمبر المقبل.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على Twitter: "انتخابات الأهلي الاستياء الواسع من قناة الأهلي له مايبرره، القنوات الخاصة لها أن تنحاز، لكن قناة الأهلي ليست ملكية خاصة لمجلس الإدارة، هي مملوكة لعموم أعضاء الأهلي ومشجعيه، عيب".

وكان نبيل الحلفاوي قد أعلن دعمه وتأييده لمحمود الخطيب، إذ كتب: "انتخابات الأهلي، كلاهما محترمان، وكذا كل المرشحين، لكن بعد مشوار الخطيب الحافل والمشرف لاعبا فذا ونجما خلوقا ثم (إداريا) ناجحا، أتمنى أن يتوج هذا المشوار برئاسته للأهلي".

المصدر: في الفن

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نبيل الحلفاوي يعاتب قناة النادي الأهلي لهذا السبب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17094

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري