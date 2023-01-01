

نبيل الحلفاوي يعاتب قناة النادي الأهلي لهذا السبب نبيل الحلفاوي يعاتب قناة النادي الأهلي لهذا السبب

عاتب الممثل نبيل الحلفاوي قناة النادي الأهلي، وذلك لأنه يرى انحياز القناة لدعم مرشح بعينه في انتخابات النادي المقرر أن تقام يوم 30 نوفمبر المقبل.



وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على Twitter: "انتخابات الأهلي الاستياء الواسع من قناة الأهلي له مايبرره، القنوات الخاصة لها أن تنحاز، لكن قناة الأهلي ليست ملكية خاصة لمجلس الإدارة، هي مملوكة لعموم أعضاء الأهلي ومشجعيه، عيب".



وكان نبيل الحلفاوي قد أعلن دعمه وتأييده لمحمود الخطيب، إذ كتب: "انتخابات الأهلي، كلاهما محترمان، وكذا كل المرشحين، لكن بعد مشوار الخطيب الحافل والمشرف لاعبا فذا ونجما خلوقا ثم (إداريا) ناجحا، أتمنى أن يتوج هذا المشوار برئاسته للأهلي".