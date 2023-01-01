ناقد رياضي يكشف l هل يغادر كهربا الأهلي بالفعل؟ .. فيديو

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صورة الخبر: محمود كهربا
محمود كهربا


أكد الناقد الرياضي مهيب عبد الهادي، أن هناك لاعبة من أهم نجوم النادي الأهلي، قد يرحل هذا الموسم بنسبة كبيرة، موضحًا أن هذا اللاعب هو محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وأضاف مهيب عبد الهادي خلال تصريحات تلفزيونية، أن الموسم الجاري هو الأخير لنجم هجوم الفريق بالنادي الأهلي، فهذا اللاعب قد يخرج بشكل إعارة أو بيع.

ولفت إلى أن كهربا لديه عروض كثيرة، ولكن في الفترة الماضية كان هناك تمسك باللاعب ولكن الفترة المقبلة سيرحل.

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كشف الكابتن محمد فاروق لاعب النادي الأهلي السابق، مفاجأة بشأن استمرار اللاعب علي معلول مع الأهلي، وقال إن هناك عمليات بحث عن لاعب يشغل الجانب الأيسر بالنادي الأهلي.

وأضاف نجم الأهلي السابق خلال تصريحات تلفزيونية، أن التفاوض مع اللاعب التونسي على العابدي، ظهير فريق كان الفرنسي، لكي يكون بديلا على معلول.

وأوضح أن على معلول مستمر مع النادي الأهلي بعد جلسة بين اللاعب ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، وأن معلول سيقوم بالتوقيع على العقد بناء على مبلغ مالي تم الاتفاق عليه.

المصدر: elbalad

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