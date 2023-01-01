ناقد رياضي يكشف l هل يغادر كهربا الأهلي بالفعل؟ .. فيديو

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أكد الناقد الرياضي مهيب عبد الهادي، أن هناك لاعبة من أهم نجوم النادي الأهلي، قد يرحل هذا الموسم بنسبة كبيرة، موضحًا أن هذا اللاعب هو محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.
وأضاف مهيب عبد الهادي خلال تصريحات تلفزيونية، أن الموسم الجاري هو الأخير لنجم هجوم الفريق بالنادي الأهلي، فهذا اللاعب قد يخرج بشكل إعارة أو بيع.
ولفت إلى أن كهربا لديه عروض كثيرة، ولكن في الفترة الماضية كان هناك تمسك باللاعب ولكن الفترة المقبلة سيرحل.
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