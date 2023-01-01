ناصر ماهر يُعاني من كدمة في الركبة .. لكن الزمالك يجهزه لمواجهة فاركو

كشف مصدر ليلا كورة، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ناصر ماهر نجم نادي الزمالك، والتي أبعدته عن قائمة الفريق الأبيض لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها مساء الغد الإثنين.
وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن ناصر ماهر تعرض لإصابة بسيطة بكدمة في الركبة خلال مواجهة الزمالك الماضية أمام سيراميكا كليوباترا.
وأوضح أن طبيب الزمالك قد وضع برنامجًا تأهيليًا، مدته 4 أيام، من أجل تجهيز ناصر ماهر لمواجهة الفريق الأبيض مع فاركو، المقرر إقامتها يوم 21 يونيو الجاري.
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