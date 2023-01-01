ناصر ماهر يُعاني من كدمة في الركبة .. لكن الزمالك يجهزه لمواجهة فاركو

آخر الأخباراخبار الرياضة › ناصر ماهر يُعاني من كدمة في الركبة .. لكن الزمالك يجهزه لمواجهة فاركو

صورة الخبر: ناصر ماهر
ناصر ماهر

كشف مصدر ليلا كورة، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ناصر ماهر نجم نادي الزمالك، والتي أبعدته عن قائمة الفريق الأبيض لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها مساء الغد الإثنين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن ناصر ماهر تعرض لإصابة بسيطة بكدمة في الركبة خلال مواجهة الزمالك الماضية أمام سيراميكا كليوباترا.

وأوضح أن طبيب الزمالك قد وضع برنامجًا تأهيليًا، مدته 4 أيام، من أجل تجهيز ناصر ماهر لمواجهة الفريق الأبيض مع فاركو، المقرر إقامتها يوم 21 يونيو الجاري.

وتأكد غياب ناصر ماهر عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري البورسعيدي، بعدما استبعده جوزيه جوميز من قائمة اللقاء.

ويفتقد الزمالك لخدمات العديد من نجومه في مواجهة المصري بداعي الإصابة، وهم: ناصر ماهر، شيكابالا، أحمد فتوح، مصطفى الزناري، سيف الدين الجزيري ومحمد عاطف.

كما يغيب عمر جابر عن مباراة الزمالك والمصري بداعي الإيقاف، بينما يستمر غياب سامسون أكينيولا، بعد عدم عودته عقب نهاية فترة التوقف الدولي، في ظل رغبته بالرحيل بسبب مستحقاته المتأخرة.

المصدر: يلا كورة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ناصر ماهر يُعاني من كدمة في الركبة .. لكن الزمالك يجهزه لمواجهة فاركو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36938

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم