ناصر ماهر يُعاني من كدمة في الركبة .. لكن الزمالك يجهزه لمواجهة فاركو



ناصر ماهر ناصر ماهر

كشف مصدر ليلا كورة، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ناصر ماهر نجم نادي الزمالك، والتي أبعدته عن قائمة الفريق الأبيض لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها مساء الغد الإثنين.



وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن ناصر ماهر تعرض لإصابة بسيطة بكدمة في الركبة خلال مواجهة الزمالك الماضية أمام سيراميكا كليوباترا.



وأوضح أن طبيب الزمالك قد وضع برنامجًا تأهيليًا، مدته 4 أيام، من أجل تجهيز ناصر ماهر لمواجهة الفريق الأبيض مع فاركو، المقرر إقامتها يوم 21 يونيو الجاري.

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وتأكد غياب ناصر ماهر عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري البورسعيدي، بعدما استبعده جوزيه جوميز من قائمة اللقاء.ويفتقد الزمالك لخدمات العديد من نجومه في مواجهة المصري بداعي الإصابة، وهم: ناصر ماهر، شيكابالا، أحمد فتوح، مصطفى الزناري، سيف الدين الجزيري ومحمد عاطف.كما يغيب عمر جابر عن مباراة الزمالك والمصري بداعي الإيقاف، بينما يستمر غياب سامسون أكينيولا، بعد عدم عودته عقب نهاية فترة التوقف الدولي، في ظل رغبته بالرحيل بسبب مستحقاته المتأخرة.