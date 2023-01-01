ناسا و مهندسو بوينج ينهون الاختبارات الأرضية على محرك الدفع الخاص بمركبة ستارلاينر

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أمضى مهندسون من بوينج وناسا معظم الشهر الماضي في إجراء اختبارات أرضية على نظام التحكم في رد الفعل ستارلاينر (RCS) للحصول على فكرة أفضل عن الخطأ الذي حدث أثناء رحلة ستارلاينر النشطة في أوائل يونيو، وانتهوا أخيرًا من هذا الماضي.

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وفي آخر تحديث لها، قالت بوينج إن الفرق تمكنت من تكرار تدهور الدفع الذي شهدته ستارلاينر وتقوم الآن بمراجعة جميع البيانات ، لكن موعد عودة رائدي الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز لا يزال غير مؤكد، حيث قالت ناسا وبوينج فقط إنهما سيقومان بالرحلة "في الأسابيع المقبلة".في الاختبارات التي أجريت في منشأة اختبار وايت ساندز في نيو مكسيكو، قامت الفرق بمحاكاة الظروف من رحلة ستارلاينر الأخيرة، ووضع نظام التحكم الدافع "من خلال واحدة من تسلسلات الإطلاق الأكثر إجهادًا من الإطلاق إلى الالتحام مع أكثر من 1000 نبضة لمحاكاة CFT [ اختبار طيران الطاقم] الشروط "، وفقًا لشركة بوينج قد قاموا أيضًا باختبار سيناريوهات فك الإرساء وحرق المدار، والتى ستختبرها ستارلاينر في طريق عودتها إلى المنزل.وقال دان نيدرماير، مهندس بوينج لاختبار الدفع، إنه بعد جمع تيرابايت من البيانات من تلك الاختبارات، أجرت الفرق اختبارات إضافية أكثر قوة "لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا محاكاة الظروف الحرارية العالية التي واجهتها أجهزة الدفع أثناء الطيران.وقال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا، إن المهندسين يقومون بعملية "تفكيك وفحص المحرك" بعد تحليلاتها، وتقول وكالة ناسا إنه ستكون هناك مراجعة لاستعداد اختبار الطيران التابع للوكالة لتحديد ما إذا كانت ستارلاينر في حالة جيدة لإعادة رواد الفضاء ، وقالت ناسا وبوينج إنهما ستنشران المزيد من المعلومات في مؤتمر في الأيام المقبلة.