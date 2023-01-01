ناسا تكشف: أول دليل على احتمال وجود حياة فوق المريخ

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت المركبة الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن تفاصيل مذهلة للرمال السوداء المتوفر على كوكب المريخ.

ويعد الكشف عن الرمال السوداء في نيلي فوساي علي كوكب المريخ، قد تُعطينا نظرة عميقة عن تاريخ المريخ وتكوينه الجيولوجي، والتي قد تكون مفتاحًا لفهم إمكانية وجود حياة سابقة على الكوكب.

وكذلك كشفت المركبة الفضائية الأوروبية عن المعادن والتضاريس البازلتية علي كوكب المريخ، ليعطي ادلائل أكثر على وجود الماء علي سطحة، ليعزز من فرصة أن يكون المريخ قد كان موطنًا للحياة في الماضي.

وتعد هذه الاكتشافات تساعد في تشكيل فهمنا للكوكب الأحمر وتُعطينا أملاً في العثور على إجابات لأسئلة قديمة حول إمكانية وجود الحياة خارج كوكب الأرض.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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