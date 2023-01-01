مُهم جدًا: منع دخول مكة المكرمة دون تصريح بدءًا من الغد

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قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه اعتبارا من غدٍ السبت الموافق 25 شوال 1445 - 4 مايو، سيتم تنفيذ التعليمات المنظمة لـموسم حج 2024/1445، والتي تقضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى .العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة



منع دخول مكة المكرمة دون تصريح بداية من الغد

وأضاف خلال تصريحات صحفية له: يمنع من لا يتوفر لديهم تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، على أنه سيتم إعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم



تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهات المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج من حيث أتوا.



استقبال إصدار تصاريح الدخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا

وفي سياق متصل، بدأت بالفعل المديرية العامة للجوازات بالسعودية باستقبال إصدار تصاريح الدخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية السعودية - أبشر وبوابة مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات، وتتيح منصة أبشر أفراد إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة، ومن خلال بوابة مقيم الإلكترونية يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعامل في المنشآت التي مقرها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام - أجير، خلال موسم الحج.

