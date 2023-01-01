مُذهلة.. طريقة عمل البامية باللحمة



البامية باللحمة البامية باللحمة

تعتبر طريقة عمل البامية باللحم من وصفات المطبخ العربي، التي يمكن تحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات والمكونات، ?وهي وصفة غنية بالفيتامينات مثل: فيتامين"أ" و"ب" و"ك".



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البامية باللحم، وهي من الاكلات المصرية اللذيذة، التي يمكن تحضيرها في المنزل خلال اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..





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طريقة عمل الباميةمقادير طريقة عمل ?البامية :2 ملعقة كبيرة زيت زيتون1 بصل مفروم2 فصّ ثوم مهروس200 جرام بامية1 ملعقة كبيرة معجون طماطم½ كوب ماء1 رشة ملح1 رشة فلفل حار1 رشة فلفل أسود1 رشة بابريكا¼ كوب عصير ليمون حامض¼ كوب كزبرة خضراء للزينةطريقة عمل ?البامية :_ نسخن زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة، ثم يضاف البصل، ونحمره لمدة 10 دقائق حتى يصبح لونه ذهبيًّا، وبعد ذلك يضاف الثوم ويتم تحمريه لمدة دقيقة._ تضاف البامية ونحركها باستمرار._ لتحضير الصلصة، نمزج معجون الطماطم مع نصف كوب ماء، ونقلّب المزيج جيدًا._ تضاف إلى مزيج معجون الطماطم كل من: الملح، الفلفل الحار، الفلفل الأسود والبابريكا._ تضاف مزيج الصلصة إلى قدر البامية، ونغطّي القدر ونتركه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة مع التقليب كل 5 دقائق حتى تنّضج البامية._ نسكب البامية في طبق التقديم ونقوم بتزيينه بكل من الكزبرة الخضراء، وعصير الليمون ونتناول البامية إمّا بجانب الأرز واللحوم وإمّا بالخبز.