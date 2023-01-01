مُذهلة.. طريقة عمل البامية باللحمة

البامية باللحمة
تعتبر طريقة عمل البامية باللحم من وصفات المطبخ العربي، التي يمكن تحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات والمكونات، ?وهي وصفة غنية بالفيتامينات مثل: فيتامين"أ" و"ب" و"ك".
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البامية باللحم، وهي من الاكلات المصرية اللذيذة، التي يمكن تحضيرها في المنزل خلال اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
طريقة عمل البامية
مقادير طريقة عمل ?البامية :
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 بصل مفروم
2 فصّ ثوم مهروس
200 جرام بامية
1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
½ كوب ماء
1 رشة ملح
1 رشة فلفل حار
1 رشة فلفل أسود
1 رشة بابريكا
¼ كوب عصير ليمون حامض
¼ كوب كزبرة خضراء للزينة
طريقة عمل ?البامية :
_ نسخن زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة، ثم يضاف البصل، ونحمره لمدة 10 دقائق حتى يصبح لونه ذهبيًّا، وبعد ذلك يضاف الثوم ويتم تحمريه لمدة دقيقة.
_ تضاف البامية ونحركها باستمرار.
_ لتحضير الصلصة، نمزج معجون الطماطم مع نصف كوب ماء، ونقلّب المزيج جيدًا.
_ تضاف إلى مزيج معجون الطماطم كل من: الملح، الفلفل الحار، الفلفل الأسود والبابريكا.
_ تضاف مزيج الصلصة إلى قدر البامية، ونغطّي القدر ونتركه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة مع التقليب كل 5 دقائق حتى تنّضج البامية.
_ نسكب البامية في طبق التقديم ونقوم بتزيينه بكل من الكزبرة الخضراء، وعصير الليمون ونتناول البامية إمّا بجانب الأرز واللحوم وإمّا بالخبز.
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