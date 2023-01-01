مُذهلة.. طريقة عمل البامية باللحمة

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البامية باللحمة

تعتبر طريقة عمل البامية باللحم من وصفات المطبخ العربي، التي يمكن تحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات والمكونات، ?وهي وصفة غنية بالفيتامينات مثل: فيتامين"أ" و"ب" و"ك".

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البامية باللحم، وهي من الاكلات المصرية اللذيذة، التي يمكن تحضيرها في المنزل خلال اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل البامية
مقادير طريقة عمل ?البامية :

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصل مفروم

2 فصّ ثوم مهروس
200 جرام بامية

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

½ كوب ماء

1 رشة ملح

1 رشة فلفل حار

1 رشة فلفل أسود

1 رشة بابريكا

¼ كوب عصير ليمون حامض

¼ كوب كزبرة خضراء للزينة



طريقة عمل ?البامية :

_ نسخن زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة، ثم يضاف البصل، ونحمره لمدة 10 دقائق حتى يصبح لونه ذهبيًّا، وبعد ذلك يضاف الثوم ويتم تحمريه لمدة دقيقة.

_ تضاف البامية ونحركها باستمرار.

_ لتحضير الصلصة، نمزج معجون الطماطم مع نصف كوب ماء، ونقلّب المزيج جيدًا.

_ تضاف إلى مزيج معجون الطماطم كل من: الملح، الفلفل الحار، الفلفل الأسود والبابريكا.

_ تضاف مزيج الصلصة إلى قدر البامية، ونغطّي القدر ونتركه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة مع التقليب كل 5 دقائق حتى تنّضج البامية.

_ نسكب البامية في طبق التقديم ونقوم بتزيينه بكل من الكزبرة الخضراء، وعصير الليمون ونتناول البامية إمّا بجانب الأرز واللحوم وإمّا بالخبز.

المصدر: elbalad

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