مُجددًا.. فرصة أخيرة للتسجيل في امتحانات الدبلومات الفنية 2024!



امتحانات الدبلومات الفنية 2024 امتحانات الدبلومات الفنية 2024

موعد فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 يبحث عنه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بعدما قررت وزارة التربية والتعليم إعادة فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني، كاستثناء للطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل بياناتهم ضمن استمارة امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الحالي 2023-2024.



لذلك يقدم موقع القاهرة 24، موعد فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.











موعد فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

حسب خطاب رسمي موجه من الوزارة إلى المديريات التعليمية، فإن ذلك يأتي في إطار الاستعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية، ونظرا للالتماسات المقدمة من عدد كبير من أولياء أمور طلاب التعليم الفني لجميع المديريات بشأن استثناء أبنائهم الذين تخلفوا عن تسجيل بياناتهم على بوابة الخدمات الإلكترونية في المواعيد المقررة.











وأعلنت الوزارة أنه تقرر فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني اعتبارا من يوم السبت الموافق 4-5-2024 وحتى يوم الجمعة الموافق 10-5-2024، حتى يتسني لهؤلاء الطلاب تسجيل بياناتهم.



وأكدت الوزارة أن هذا هو الموعد النهائي الذي سيسمح للطلاب تسجيل بياناتهم قبل عقد الامتحانات المقرر لها يوم السبت الموافق 25-5-2024.











قرارات وزير التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 توفير الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح.

ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام.



صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي 2023 والمعاونين والعمال، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة وصندوق دعم المشروعات التعليمية.

استخراج أرقام الجلوس، وتوفير الخامات الخاصة للامتحانات العملية والمعملية لجميع التخصصات.











ضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وصيانتها.



تأمين اللجان التى تحتاج إلى زيادة تأمين، وتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة من المشهود لهم بالكفاءة داخل هذه اللجان.



توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

التنبيه على كل عضو لجنة الإدارة بعدم التدخل المباشر فى عمل رئيس اللجنة، وضرورة التواصل مع لجنة الإدارة وإعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل يوميا وفي حينها، ليتخذ رئيس لجنة الإدارة الإجراءات المناسبة مع رئيس اللجنة.

تطبيق الإجراءات المتعلقة بضبط لجان سير الامتحانات وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والأجهزة الالكترونية، وكذلك منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان.

