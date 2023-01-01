ميزة Gemini القادمة تجعل تعدد المهام أمرًا سهلاً

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لقد قطعت Gemini AI، التي تم إطلاقها في البداية كاستجابة صناعية لـ ChatGPT، شوطًا طويلًا لتصبح حجر الزاوية في Google لتطوير التطبيقات، مع تأثيرها المحسوس عبر كل تطبيق وخدمة، بما في ذلك تطبيقات Workspace.



على الرغم من أن Gemini AI شهد تحديثات مهمة، إلا أن قدرته على القيام بمهام متعددة كانت نقطة اهتمام. ومع ذلك، فإن أحدث ميزة في الإصدار التجريبي من التطبيق تشير إلى ميزة تعدد المهام المحتملة لبرنامج الدردشة الآلي المحبوب من Google.



وفي الوضع الحالي لـGemini، يمكنك فتح التطبيق في وضع ملء الشاشة بدلاً من استخدامه من خلال نافذة صغيرة في أسفل الشاشة. وفي الوقت نفسه، يمكن لمحقق التعليمات البرمجية Assemble Debug تنشيط علامة في أحدث إصدار تجريبي (الإصدار 15.26.34) من تطبيق Google لنظام Android والذي يسمح للمستخدمين بفتح تطبيق Gemini في نافذة مزدوجة (عبر Android Authority).

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يمكنك قريبًا فتح تطبيق Gemini في نافذة متعددة لتعدد المهامبمجرد تمكين العلم، يظهر مؤشر جديد أعلى نافذة Gemini المنبثقة على جهازك، مما يتيح لك التحكم.من خلال الضغط لفترة طويلة على هذا المقبض، يمكنك سحب النافذة إلى أعلى الشاشة، وعندما يتم إسقاط النافذة، يتم فتح نافذة Gemini المنبثقة الجديدة على الشاشة.وكما ترون في الفيديو أدناه، فهو يتيح لك استخدام نسختين من Gemini في وقت واحد، مما يمنحك القدرة على إدارة محادثاتك دون تدخل.ميزة الميزة الجديدة هي أنه يمكنك إجراء محادثات مختلفة تمامًا مع كل نافذة منبثقة في Gemini دون أن تؤثر إحداهما على الأخرى.قد تكون هذه الميزة مفيدة حقًا لأولئك الذين يستخدمون تطبيق Gemini على جهاز قابل للطي أو جهاز لوحي.يبقى أن نرى متى ستكون هذه الميزة متاحة على الإصدار الثابت من تطبيق Google لنظام Android، ولكن يجب أن يكون الانتظار قصيرًا حيث تبدو الميزة مكتملة، وربما يلزم حل بعض مكامن الخلل المتبقية.الاحتمال الآخر هو التوفر المحتمل لهذه الميزة على أجهزة Samsung Galaxy. ونظرًا لأن سامسونج تنتج حاليًا بعضًا من هواتف Android القابلة للطي الأكثر مبيعًا في السوق، فقد تظهر ميزة Gemini Multi-window لأول مرة على هذه الأجهزة. يعتمد هذا الافتراض على سلسلة موجودة في الإصدار التجريبي من التطبيق والتي تشير إلى اسم Samsung بجانب وضع النوافذ المتعددة.