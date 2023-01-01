ميزة لم يسبق لها مثيل توفرها آبل مؤخرًا لحاملي هواتفها..هتحميك من الحرائق

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تحديثات هامة كشفت شركة آبل عنها وذلك فيما يتعلق بميزة صحة البطارية في هواتف آيفون وإعدادات الشحن الأخرى وذلك ضمن نظام التشغيل الجديد iOS 18.



ووفقا لموقع 9to5mac من المتوقع أن تشمل التغييرات الجديدة التي كشفت عنها شركة آبل عنها إضافة العديد من الخيارات المتعددة وذلك لإيقاف الشحن لدى مستوى معين لمستخدمي هواتف آيفون 15، وذلك بالإضافة إلى إشعار خاص عند استخدام الشاحن البطيء.



مستخدمو هواتف آيفون 15

وفيما يتعلق بمستخدمي هواتف آيفون 15، ستتوفر الآن خيارات جديدة وذلك لإيقاف الشحن لدى مستوى معين وذلك ضمن إعدادات البطارية إلا أنه في المقابل قد كان الخيار الوحيد المتاح في وقت سابقً هو إيقاف الشحن لدى نسبة قدرها 80% من سعة البطارية.

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أما الميزة التي تقدمها شركة أبل الآن فقد يوفر نظام iOS 18 عدة خيارات إضافية وذلك لإيقاف الشحن لدى مستويات أعلى يصل قدرها إلى 85% و 90% و 95%.وتعمل تلك الميزة التي توفرها شركة أبل على حماية بطارية هواتف آيفون من مخاطر الشحن الزائد، مما يؤدي إلى إطالة عمر البطارية، والمساعدة في الحفاظ على كفائتها وذلك على المدى الطويل، بالإضافة إلى تقليل أخطار ارتفاع درجة حرارة البطارية وإمكانية حدوث الحرائق الناجمة عنها في بعض الظروف المعينة.نظام iOS 18ويقدم نظام iOS 18 أيضًا لميزة أخرى جديدة يمكنها القيام بالتنبيه على مستخدمي الهاتف إذا كانوا يستخدمون شاحنًا بطيئًا وذلك لشحن هواتفهم.يمكن للمستخدمين محاولة القيام بالوصول إلى هذه الميزة من خلال القيام بالدخول إلى إعدادات البطارية، والنظر إلى الرسم البياني الخاص بمستوى شحن البطارية.على الجانب الآخر إذا كان الرسم البياني الخاص بمستوى شحن البطارية باللون البرتقالي وذلك في أثناء الشحن، فيعني هذا أن الهاتف يعد متصل بشاحن بطيء، وسيتم ظهور رسالة تحذير إضافية توضح ذلك.ومن المتوقع أن تنشرشركة آبل العديد من الميزات حول هذه التحديثات وذلك عند إطلاق iOS 18 للجمهور في فصل الخريف المقبل.سرعة الشحنإلا أنه في الوقت الحالي، يعد من غير الواضح ما هي سرعة الشحن والتي قد تؤدي إلى ظهور الرسالة والتي تفيد بأن “الشاحن بطيء”.وقد تظهر تلك الرسالة أيضًا عند القيام بتوصيل الهاتف بمصدر طاقة أوباستخدام الشاحن الغير أصلي والذي سيُبطئ من عملية الشحن، أو قد يتسبب في العديد من الأضرار الأخرى كتلف البطارية الخاصة بالهاتف.