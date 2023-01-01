ميزة جديدة من WhatsApp ستمنعك من مشاركة رقم هاتفك المحمول

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عاد تطبيق واتساب بميزة جديدة أخرى تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدم، حيث يستعد تطبيق المراسلة لتقديم ميزة اسم مستخدم متقدمة مع دعم PIN للتحديث المستقبلي للتطبيق المسمى "اسم المستخدم ورقم التعريف الشخصي".

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وفقًا للتفاصيل من WABetaInfo، ستسمح هذه الميزة للمستخدمين باستبدال أرقام هواتفهم واختيار رقم فريد و اسم مستخدم لا يُنسى لحساباتهم في المستقبل، مما يوفر طبقة إضافية من الخصوصية.تكشف لقطة شاشة من المرشد أن الشركة تستكشف تنفيذ ميزة اسم المستخدم المتقدمة التي تهدف إلى تحسين خصوصية رقم الهاتف، وستوفر هذه الإضافة لمستخدمي واتساب مرونة أكبر في إدارة تجربة الخصوصية الخاصة بهم، حيث يمكنهم اختيار استخدام اسم المستخدم الخاص بهم بدلاً من رقم هاتفهم للتفاعلات الجديدة.يمكن الوصول إلى هذه الميزة حاليًا بواسطة مستخدمي الإصدار التجريبي من WhatsApp Android 2.24.18.2، ومع ذلك سيتعين على مستخدمي Android المستقرين الانتظار حتى يتم طرح الميزة في التحديث المستقبلي.من خلال تحديد خيار "اسم المستخدم"، يمكن لجهات الاتصال الجديدة إخفاء أرقام هواتفها، مع عرض اسم المستخدم فقط للآخرين في قسم الملف الشخصي، علاوة على ذلك تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة على تطوير ميزة رمز PIN الاختيارية لأسماء المستخدمين. سيكون رقم التعريف الشخصي هذا بمثابة طبقة إضافية من الخصوصية، خاصة للأشخاص الذين لم تتفاعل معهم من قبل، سيتمكن المستخدمون من تعيين رقم تعريف شخصي مكون من أربعة أرقام يمكنهم مشاركته مع أشخاص محددين.وبمجرد تعيين رقم التعريف الشخصي، لن يتمكن سوى أولئك الذين لديهم رقم التعريف الشخصي هذا من التواصل معك على واتساب.في حين أن هذه الميزة تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في خصوصيتهم، إلا أن هناك عيبًا محتملاً، من المهم ملاحظة أن المستخدمين الذين لديهم رقم هاتفك لا يزال بإمكانهم مراسلتك، حتى إذا تم تنشيط ميزة رقم التعريف الشخصي، ومع ذلك يمكنك اختيار استخدام اسم المستخدم الخاص بك في المستقبل لبدء محادثات جديدة.الميزة القادمة اختيارية، وهي مصممة لمنح مستخدمي واتساب مزيدًا من التحكم في من يمكنه الوصول إليهم عبر واتساب، ويضمن هذا أيضًا أن الأشخاص الذين يختارهم المستخدم فقط هم من يمكنهم التواصل معهم في البداية من خلال اسم المستخدم الخاص بهم.