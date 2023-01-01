ميزة جديدة لـ Meta Quest 3 تحذر من ارتفاع استهلاك الطاقة



Meta Quest 3 Meta Quest 3

يحتوي برنامج Meta Quest 3 الآن على ميزة جديدة تساعد المستخدمين على تقليل استهلاك الطاقة وتحسين عمر البطارية، وإذا كنت تستخدم تطبيقًا يستهلك الكثير من الموارد، فسوف تنبهك سماعات Quest الآن إلى ذلك وتنصحك بتمكين وضع توفير البطارية.

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من المفترض أن يساعد هذا في تقليل فاتورة الطاقة لديك بالإضافة إلى زيادة وقت البطارية المتبقي في Quest، ولكن قد تتساءل: لماذا يقوم شخص ما بتمكين وضع توفير البطارية وقطع الطاقة عن تطبيق يحتاج إليها بوضوح؟، هذا هو الجزء المميز، فهو لا يحد من طاقة المعالجة فحسب، بل يحد وضع توفير البطارية أيضًا من معدل الإطارات، ويطبق عرضًا ثابتًا، ويقلل السطوع ويخفض دقة العرض، إنها طريقة ذكية جدًا لإطالة عمر البطارية دون التضحية بالكثير من الأداء.تعاني بعض التطبيقات من التلعثم ومشاكل الأداء الأخرى في سماعات Quest، وخفض معدل الإطارات وقوة المعالجة لن يؤدي إلا إلى جعلها تبدو أسوأ، ولكن من الجيد أن تعرف أن الخيار متاح.أنت لا تحد من قوة المعالجة فحسب، بل تجمع أيضًا بين طرق أخرى لتوفير الطاقة لتقليل استهلاك الطاقة في جميع المجالات، وهذا النوع من التصميم الذكي هو ما يجعلني متفائلًا حقًا بشأن نظارات الواقع المعزز الذكية التي تعمل عليها ميتا منذ سنوات.تعمل ميتا في صناعة الواقع المعزز منذ فترة طويلة جدًا، وبالتالي اكتسبت الكثير من الخبرة في كيفية تصميم أجهزة الواقع المعزز، وهذا هو السبب في أن سماعات Quest هي من أفضل سماعات الواقع الافتراضي التي تم تصنيعها على الإطلاق، ولماذا يتم توفير منصة Quest OS من Meta لأطراف ثالثة.كما يساعد أن Meta لديها مبيعات رائعة متكررة، مثل مبيعات Meta Quest في أغسطس التي تجري الآن.