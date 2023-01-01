ميزة جديدة لـ Meta Quest 3 تحذر من ارتفاع استهلاك الطاقة

يحتوي برنامج Meta Quest 3 الآن على ميزة جديدة تساعد المستخدمين على تقليل استهلاك الطاقة وتحسين عمر البطارية، وإذا كنت تستخدم تطبيقًا يستهلك الكثير من الموارد، فسوف تنبهك سماعات Quest الآن إلى ذلك وتنصحك بتمكين وضع توفير البطارية.من المفترض أن يساعد هذا في تقليل فاتورة الطاقة لديك بالإضافة إلى زيادة وقت البطارية المتبقي في Quest، ولكن قد تتساءل: لماذا يقوم شخص ما بتمكين وضع توفير البطارية وقطع الطاقة عن تطبيق يحتاج إليها بوضوح؟، هذا هو الجزء المميز، فهو لا يحد من طاقة المعالجة فحسب، بل يحد وضع توفير البطارية أيضًا من معدل الإطارات، ويطبق عرضًا ثابتًا، ويقلل السطوع ويخفض دقة العرض، إنها طريقة ذكية جدًا لإطالة عمر البطارية دون التضحية بالكثير من الأداء.
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