ميزة جديدة تعتزم شركة آبل إطلاقها فما هي؟

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ميزة جديد أعلنت شركة آبل عن قيامها بإضافتها وهي مزايا الذكاء الاصطناعي وذلك في كافة جوانب نظام iOS 18 القادم لهواتف آيفون ومنها قسم الإشعارات وكانت آبل قد أكدت سابقًا قدوم مزايا الذكاء الاصطناعي وذلك إلى أجهزتها وذلك عبر العديد من أنظمة التشغيل القادمة، ومن المقرر القيام بإعلان التفاصيل وذلك في مؤتمر المطورين مطلع شهر يونيو المقبل.



وبحسب التقرير، فإن آبل سوف تقوم بالأعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي وذلك في تخليص الإشعارات المختلفة والتي تصل إلى المستخدمين وذلك على مدار اليوم.



وستعمل تلك الميزة على نحو تلقائي، ويمكن للمستخدمين بدء الحصول على ملخص الإشعارات صوتيًا من المساعد الشخصي الذكي “سيري”، وذلك مع العديد من المزايا الآخرى مثل تلخيص المقالات الإخبارية، و القيام بتحسين آلية التواصل باللغة العربية، وغيرها.

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على الجانب الآخر تتعمد الكثير من التطبيقات على القيام بإرسال الإشعارات إلى المستخدمين وذلك لحثهم على التفاعلعلى نحو مستمر، لكن ذلك يجعل قسم الإشعارات مليئًا بعدد كبير منها بغض النظر عن مدى أهميتها للمستخدم.ووفقا لموقع “ businesstoday.in” يرى بعض المستخدمين أن نظام إدارة الإشعارات في نظام iOS قد يحتاج إلى المزيد من التطوير، فيما قد يؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا في القيام بتحسين وإدارة الإشعارات لتقدم فائدة أكبر للمستخدمين وتقليل تشتتهم.وبحسب التقرير، فإن شركة آبل تسعى إلى جعل مزايا تقنية الذكاء الاصطناعي والتي تنوي الشركة تقدميها إلى المستخدمين مع نظام iOS 18 معتمدة على القيام بالمعالجة في الأجهزة، لكن في المقابل ستكون هناك مزايا أخرى معتمدة على المعالجة في خوادم الشركة السحابية.وأضاف التقرير أن شركة آبل قد تتخلى عن وضع تطبيق للدردشة الذكية يعد مشابه لعدة تطبيقات أخرى مثل ChatGPT و Gemini في نظامها القادم، مما قد يعني أيضًا أن الشركة لم تتوصل إلى اتفاق يعد ملائم مع الشركات المنافسة وذلك من أجل إدماج تطبيقاتهم في تلك النظام.