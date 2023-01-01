ميزات جديدة قادمة إلى iPhone بخلاف الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها



iOS 18 iOS 18

تكشف شركة أبل اليوم عن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في مؤتمر WWDC، ولكن هناك أيضًا العديد من التغييرات الأخرى المخطط لها لنظام iOS 18 الجديد، يتضمن ذلك خيارات تخصيص الشاشة الرئيسية الجديدة وتغييرات التصميم وغيرها، وفقاً لموقع 9to5mac.



وضع الرموز في أي مكان على الشاشة الرئيسية

تقول الشائعات أن شركة أبل ستسمح للمستخدمين بوضع أيقونات التطبيقات والأدوات على شاشتهم الرئيسية بحرية لأول مرة، وهذا يعني أن مستخدمي iPhone سيكونون قادرين على التحرر من الشبكة المحاذاة الثابتة الحالية، وإنشاء فجوات بين الأدوات وأيقونات التطبيقات.



تغيير لون أيقونات التطبيق

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هناك تغيير كبير آخر قادم على الشاشة الرئيسية لنظام iOS 18 وهو القدرة على تخصيص أيقونات التطبيقات، وفقًا لبلومبرج، ستتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين "تغيير لون أيقونات التطبيقات" على مستوى النظام لأول مرة.يشير المثال الذي قدمته بلومبرج إلى أنه يمكنك "جعل كل أيقوناتك الاجتماعية باللون الأزرق أو تلك المرتبطة بالتمويل باللون الأخضر".ترقيات خرائط أبليقال إن خرائط أبل ستضيف دعمًا لميزة إنشاء مسار مخصص جديدة مع نظام التشغيل iOS 18، ومن شأن إنشاء مسار مخصص أن يمكّن مستخدمي iPhone من تصميم مساراتهم المحددة للرحلة، بدلاً من الاعتماد على أحد المسارات التي تقترحها خرائط أبل، حاليًا، توفر خرائط أبل العديد من خيارات الطريق إلى وجهتك، ولكن هذه الميزة في iOS 18 ستوفر لك التحكم الكامل في التفاصيل الدقيقة لرحلتك.تجديد مركز التحكموفقًا لبلومبرج، سيوفر iOS 18 وظيفة مركز التحكم المُجددة لمستخدمي iPhone، وسيحتوي التصميم الجديد لمركز التحكم على أداة موسيقية محدثة، بالإضافة إلى تحسينات على تكامل HomeKit.تأثيرات النص في الرسائلاقترح تقرير الأسبوع الماضي أن iOS 18 سيضيف دعم تأثير النص إلى تطبيق الرسائل، وفقًا لموقع MacRumors، ستتيح هذه الميزة للمستخدمين "إضافة رسوم متحركة إلى الكلمات الفردية داخل الرسالة".تطبيق الإعدادات الجديدوأخيرًا، يقال إن نظام التشغيل iOS 18 سيتضمن إصدارًا جديدًا من تطبيق الإعدادات لمستخدمي iPhone، ويُزعم أن تطبيق الإعدادات الجديد سيحتوي على واجهة مُجددة مع تنظيم محسّن، بالإضافة إلى بحث أكثر قوة للعثور بسهولة على الإعدادات التي تبحث عنها.