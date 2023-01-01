

ميرفت أمين ودلال عبد العزيز تدعمان منة حسين فهمي في افتتاح محلها الجديد ميرفت أمين ودلال عبد العزيز تدعمان منة حسين فهمي في افتتاح محلها الجديد

تربط الإعلامية بوسي شلبي علاقة صداقة بالممثلة ميرفت أمين وابنتها منة حسين فهمي، فهي حريصه على التواجد معهما في كل المناسبات.



تشارك الإعلامية الشهيرة جمهورها بصور وفيديوهات من كل حدث تحضره، وآخر ما نشرته كان مشاركتها لمنة حسين فهمي في افتتاح محلها الجديد لبيع الملابس.



ونشرت صورا لها مع منة ومع الحضور وكان أبرزهم الممثلة دلال عبد العزيز والمطربة غادة رجب بالإضافة إلى ميرفت أمين.

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باركت بوسي لمنة على افتتاح الموسم الشتوي وتمنت لها النجاح والتوفيق.يذكر أن بوسي أحيت مؤخرا الذكرى الأولى لوفاة زوجها الفنان محمود عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016، وأهدته صدقة جارية باسمه في مستشفى 57357 لعلاج الأطفال مرضى السرطان.