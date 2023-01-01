ميتا و Spotify يتحدان ضد تنظيمات الاتحاد الأوروبي حول الذكاء الاصطناعي

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في خطوة جديدة من التعاون بين عمالقة التكنولوجيا، اجتمعت Meta و Spotify للتعبير عن قلقهما من القوانين التنظيمية في الاتحاد الأوروبي التي تعيق تطور الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر، أو ما يعرف بـ “الأوزان المفتوحة” (Open-weight)، في بيانات مشتركة نشرت على مواقع الشركتين يوم الجمعة، أعرب مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، ودانييل إك، الرئيس التنفيذي لشركة Spotify، عن انزعاجهما من تأثير قوانين الخصوصية الأوروبية على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

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Meta و Spotify يتحدان ضد تنظيمات الاتحاد الأوروبي حول الذكاء الاصطناعيانتقادات Meta للتنظيماتأوضحت Meta أنها غير قادرة على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باستخدام البيانات العامة على منصات Facebook وInstagram بسبب غياب التشريعات المناسبة التي تنظم كيفية التعامل مع هذه البيانات، وأشارت الشركة إلى أن هذا التأخير سيحرم الأوروبيين من الوصول إلى أحدث التقنيات في الذكاء الاصطناعي، مما سيتركهم مع نماذج ذكاء اصطناعي “مصممة لأشخاص آخرين”.Meta و Spotify يتحدان ضد تنظيمات الاتحاد الأوروبي حول الذكاء الاصطناعيSpotify ودورها في الابتكار بالذكاء الاصطناعيبدورها، أشارت Spotify إلى أن استثمارها المبكر في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كان سببًا رئيسيًا في نجاح منصتها الموسيقية، حيث ساعد في تقديم تجربة مخصصة لكل مستخدم، وأكدت الشركة على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر في تطوير القطاع، خاصة في تمكين الفنانين الجدد من الوصول إلى جمهور أوسع.يبدو أن Meta وSpotify ترغبان في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجاتهما، ولكنهما تواجهان عوائق تنظيمية في الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، تدعم الشركتان القوانين التي تعمل لصالحهما، خاصة في معركتهما المشتركة ضد هيمنة Apple في سوق التطبيقات.الجدير بالذكر أن التعاون بين Meta وSpotify ليس جديدًا، حيث سبق لهما العمل معًا على مبادرات موسيقية مثل تشغيل الموسيقى مباشرة عبر تطبيق Facebook باستخدام Spotify.