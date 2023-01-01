ميتا تختبر إعلان جديد في خلاصة Instagram لا يمكنك التمرير عبره

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قد يصبح من الصعب تجاهل إعلانات Instagram قريبًا. وفقًا لتقارير TechCrunch، تختبر Meta نوعًا جديدًا من الإعلانات غير القابلة للتخطي في موجز Instagram، والذي تسميه الشركة "فاصل إعلاني".



مع الإعلانات الجديدة، التي رصدها بعض المستخدمين بالفعل، لا يمكنك التمرير بعد إعلان الخلاصة حتى ينتهي "الفاصل الإعلاني". وفقًا للقطات الشاشة التي تمت مشاركتها على Reddit وX، يبدو أن طول "الفواصل" هو بضع ثوانٍ، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان الطول يمكن أن يتغير إذا قررت Meta جعل التنسيق الجديد رسميًا. تشير رسالة داخل التطبيق إلى أن "الفواصل الإعلانية هي طريقة جديدة لمشاهدة الإعلانات على Instagram". "في بعض الأحيان قد تحتاج إلى مشاهدة إعلان قبل أن تتمكن من مواصلة التصفح."



على الرغم من أن إعلانات الفيديو غير القابلة للتخطي شائعة على منصات أخرى، مثل YouTube، إلا أنها تمثل تنسيقًا جديدًا وأكثر قوة لـ Instagram. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الشركة تقوم بتجربة الإعلانات في خلاصتها الرئيسية بدلاً من Reels أو Stories، حيث تكون إعلانات الفيديو أكثر شيوعًا (ولكنها لا تزال قابلة للتخطي في الوقت الحالي).

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لم تستجب Meta على الفور لطلب التعليق، لكن الشركة أكدت لـ TechCrunch أنها كانت تختبر تنسيق الإعلان الجديد. وقال متحدث باسم Meta: "بينما نختبر ونتعلم، سنقدم تحديثات إذا أدى هذا الاختبار إلى أي تغييرات رسمية في المنتج".