آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

موهيتو الفراولة: وصفة منزلية منعشة لفصل الصيف

آخر الأخبارالأسرة والطفل › موهيتو الفراولة: وصفة منزلية منعشة لفصل الصيف

صورة الخبر: موهيتو الفراولة
موهيتو الفراولة


إذا كنت تحاول تقديم وصفات ومشروبات بسيطة في الصيف نقدم لكي اليوم طريقة عمل موهيتو الفراولة:

المكونات:

- 6-8 حبات فراولة طازجة
- 10 أوراق نعناع طازج
- 2 ملاعق كبيرة من السكر
- عصير نصف ليمونة
- 1 كوب ماء غازي (صودا)
- ثلج مجروش
طريقة عمل موهيتو الفراولة:
1. تحضير الفراولة: اغسل الفراولة جيدًا وقطعها إلى قطع صغيرة.

2. في كوب كبير، ضع الفراولة المقطعة، أوراق النعناع، والسكر. استخدم عود الهرس لهرس المكونات معًا حتى تمتزج النكهات وتتحرر عصارة الفراولة والنعناع.

3. أضف عصير الليمون إلى الكوب واستمر في التقليب.

4. املأ الكوب بالثلج المجروش.
5. الصودا: صب الماء الغازي فوق الخليط حتى يمتلئ الكوب.

6.حرك الخليط برفق لتوزيع المكونات بالتساوي. زين الكوب بأوراق النعناع أو شرائح الفراولة إذا رغبت.

يمكنك تعديل كمية السكر والعصير حسب الذوق الشخصي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على موهيتو الفراولة: وصفة منزلية منعشة لفصل الصيف

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
52661

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام