موهيتو الفراولة: وصفة منزلية منعشة لفصل الصيف



موهيتو الفراولة موهيتو الفراولة



إذا كنت تحاول تقديم وصفات ومشروبات بسيطة في الصيف نقدم لكي اليوم طريقة عمل موهيتو الفراولة:

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المكونات:- 6-8 حبات فراولة طازجة- 10 أوراق نعناع طازج- 2 ملاعق كبيرة من السكر- عصير نصف ليمونة- 1 كوب ماء غازي (صودا)- ثلج مجروشطريقة عمل موهيتو الفراولة:1. تحضير الفراولة: اغسل الفراولة جيدًا وقطعها إلى قطع صغيرة.2. في كوب كبير، ضع الفراولة المقطعة، أوراق النعناع، والسكر. استخدم عود الهرس لهرس المكونات معًا حتى تمتزج النكهات وتتحرر عصارة الفراولة والنعناع.3. أضف عصير الليمون إلى الكوب واستمر في التقليب.4. املأ الكوب بالثلج المجروش.5. الصودا: صب الماء الغازي فوق الخليط حتى يمتلئ الكوب.6.حرك الخليط برفق لتوزيع المكونات بالتساوي. زين الكوب بأوراق النعناع أو شرائح الفراولة إذا رغبت.يمكنك تعديل كمية السكر والعصير حسب الذوق الشخصي.