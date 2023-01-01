مومياوات رجال الملح الإيرانيين تكشف اللحظات الأخيرة من موتهم

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تكشف الصور المقلقة لمومياوات "رجال الملح الإيرانيين" عن اللحظات الدقيقة لوفاتهم قبل أكثر من 2500 عام.

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يعتقد العلماء أنهم أصبحوا أقرب من أي وقت مضى لفهم تاريخ منجم الملح القديم في إيران، الذي حافظ على جثث العمال الميتين في حالات مروعة من التجميد.تعود بقايا هؤلاء "رجال الملح"، التي تتجمد في تعبيرات رعبهم الأخير، إلى العصر الأخميني الذي حكم المنطقة من 550 إلى 330 قبل الميلاد.وتشير دراسة جديدة إلى أن أول من استخدم ملح المنجم قد يعود تاريخه إلى أكثر من أربعة آلاف عام، استناداً إلى المستوطنات المكتشفة بالقرب من الموقع.يأتي هذا الاكتشاف بعد مجموعة من العينات المحفوظة في الملح بشكل استثنائي التي تم العثور عليها في الموقع، بما في ذلك خروف مومياء عمره 1600 عام تم اكتشافه في 2021، والذي حافظت جيناته بالكامل لآلاف السنين.منذ عام 1993، تم العثور على ثماني مومياوات "محفوظة طبيعياً" من منجم الملح في تشهراباد، من بين هذه المومياوات، تعود معظمها إلى عصر الإمبراطورية الأخمينية، التي امتدت إلى مناطق مثل مصر ووادي نهر السند في باكستان والهند الحالية.وفقاً للدراسة الجديدة، تم التخلي عن المنجم الأخميني بعد كارثة تعدين أودت بحياة ثلاثة عمال، مما أدى إلى توقف عمليات التعدين لمدة قرنين تقريباً، لكن هذه الكارثة أعطت الباحثين صوراً دقيقة لنشاط الإنسان القديم في الموقع عبر جثث ضحايا انهيار المنجم المحفوظة.تسبب تأثير الملح الامتصاصي للرطوبة في جفاف "رجال الملح" بشكل طبيعي، مما منع نمو البكتيريا وأوقف التحلل، ومع ذلك، فإن دراسة تاريخ الموقع القديم، المعروف الآن رسمياً بمنجم ملح تشهراباد من دوزلاخ، قد تكون أصعب مما كان متوقعاً.تُظهر البيانات أن المستوطنات الأقدم في الموقع تعود إلى العصر النحاسي، حوالي 5000–4000 قبل الميلاد، لكن الأدلة حول تعدين الملح من قبل هذه المجتمعات البدائية لا تزال غير كافية. يشتبه الباحثون في أن هذه المجتمعات ربما استخدمت طرق تعدين فقدت مع مرور الوقت أو أنها كانت غير منظمة بما يكفي لممارسة التعدين.مومياوات "رجال الملح" تمثل نافذة فريدة على الممارسات الاقتصادية والاجتماعية في العصور القديمة، مما يساعد العلماء على فهم تطور تعدين الملح في الإمبراطوريات الفارسية الكبرى.