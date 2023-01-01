موقف جوميز حاسم: "لا مباراة للأهلي قبل استكمال باقي مباريات الدور الأول.. وفاركو صعب!"

وأكمل "محمد عاطف تعرض لإصابة في الركبة، ولم يخض تدريبات كافية، ومباراة فاركو كانت مناسبة له، وسينضم للقائمة في حالة احتياجنا له في مركز الظهير الأيسر".
كشف جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك عن موقفه من خوض المباراة المقبلة ضد الأهلي.
ويرفض الزمالك بقرار من مجلس إدارته لعب مباراة القمة المقبلة إلا بشروط معينة
وقال المدير الفني البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "اللاعبون قدموا المطلوب منهم، والمباراة لم تكن سهلة كما يراها البعض، وفاركو فريق منظم ويجيد التحولات الهجومية، وكان منافسا صعبا".
وأضاف "الزمالك حقق الفوز لأن الفريق نفذ المطلوب، واللاعبون بذلوا قصارى جهدهم من أجل الانتصار، ونستحق الثلاث نقاط، ونهدي الفوز للجماهير".
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