موعد نهائي لاختبارات الدبلومات الفنية 2024: تأكد من تسليم استمارتك



امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية

آخر موعد لتسليم استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. يبحث عنه الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم في الوقت الحالي حتى يكونوا على علم به، لكي يقومون بأداء الامتحانات دون وجود مشكلة.



امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وينشر القاهرة 24، موعد انتهاء تسليم استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في السطور التالية.



قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إرسال استمارات التقدم لامتحان الدبلومات الفنية 2024 بالنسبة لجميع امتحانات الدبلومات الفنية ومرفقاتها والمستندات الدالة على سداد رسم الامتحان، وكشوف 12 د إلى لجان النظام والمراقبة المختصة في موعد غايته الخميس 25 أبريل المقبل.

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وفي وقت سابق، قامت وزارة التربية والتعليم، بصياغة خطة استراتيجية 2024/2029 لتوحيد سياسات التعليم والتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم، وتُقدّم الخطة مجموعة من السياسات والبرامج؛ لتفعيل مشروع إصلاح التعليم المصري من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام والفني، وكذلك مَحْو الأمية، وتعليم الكبار، حيث جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء يتابع إجراءات وزارة التربية والتعليم لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.