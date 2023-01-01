موعد نهائي لاختبارات الدبلومات الفنية 2024: تأكد من تسليم استمارتك

آخر موعد لتسليم استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. يبحث عنه الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم في الوقت الحالي حتى يكونوا على علم به، لكي يقومون بأداء الامتحانات دون وجود مشكلة.
امتحانات الدبلومات الفنية 2024
وينشر القاهرة 24، موعد انتهاء تسليم استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في السطور التالية.
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إرسال استمارات التقدم لامتحان الدبلومات الفنية 2024 بالنسبة لجميع امتحانات الدبلومات الفنية ومرفقاتها والمستندات الدالة على سداد رسم الامتحان، وكشوف 12 د إلى لجان النظام والمراقبة المختصة في موعد غايته الخميس 25 أبريل المقبل.
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