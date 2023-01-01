موعد نهائي لاختبارات الدبلومات الفنية 2024: تأكد من تسليم استمارتك

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › موعد نهائي لاختبارات الدبلومات الفنية 2024: تأكد من تسليم استمارتك

صورة الخبر: امتحانات الدبلومات الفنية
امتحانات الدبلومات الفنية

آخر موعد لتسليم استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. يبحث عنه الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم في الوقت الحالي حتى يكونوا على علم به، لكي يقومون بأداء الامتحانات دون وجود مشكلة.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024
وينشر القاهرة 24، موعد انتهاء تسليم استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في السطور التالية.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إرسال استمارات التقدم لامتحان الدبلومات الفنية 2024 بالنسبة لجميع امتحانات الدبلومات الفنية ومرفقاتها والمستندات الدالة على سداد رسم الامتحان، وكشوف 12 د إلى لجان النظام والمراقبة المختصة في موعد غايته الخميس 25 أبريل المقبل.

وفي وقت سابق، قامت وزارة التربية والتعليم، بصياغة خطة استراتيجية 2024/2029 لتوحيد سياسات التعليم والتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم، وتُقدّم الخطة مجموعة من السياسات والبرامج؛ لتفعيل مشروع إصلاح التعليم المصري من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام والفني، وكذلك مَحْو الأمية، وتعليم الكبار، حيث جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء يتابع إجراءات وزارة التربية والتعليم لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على موعد نهائي لاختبارات الدبلومات الفنية 2024: تأكد من تسليم استمارتك

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69761

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم