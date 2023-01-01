موعد مباراتي الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية الزمالك

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يلتقي نادي الزمالك، منافسه الشرطة الكيني، في دور الـ32 من منافسات الكونفدرالية الأفريقية.

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الشرطة الكيني نجح اليوم الأحد في تجاوز عقبة البن الأثيوبي بعد أن تغلب عليه (1-0) في مجموع المباراتين، فيما لم يخض الزمالك دور الـ64 في الكونفدرالية، بالنظر إلى تصنيفه الأفريقي.ويحمل الزمالك لقب الكونفدرالية الأفريقية بعدما هزم نهضة البركان في المباراة النهائية.موعد مباراتي الزمالك في الكونفدراليةويحل الزمالك ضيفًا على الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة تقام أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل.ويستضيف الزمالك، الفريق القادم من كينيا، إيابًا في القاهرة، أحد أيام 20 أو 21 أو 22 من الشهر المقبل.يشار إلى أن الفائز بينهما يتأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية.