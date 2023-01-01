موعد مباراة مصر وباراجواي والقنوات الناقلة في أولمبياد باريس2024



مصر وباراجواي مصر وباراجواي



يخوض منتخب مصر الأولمبي مواجهة حاسمة ومصيرية أمام منتخب باراجواي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد باريس 2024).

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مشوار مصر وباراجواي:تمكن منتخب مصر من التأهل إلى ربع نهائي الأولمبياد بعد تصدره للمجموعة الثالثة التي ضمت منتخبات إسبانيا، أوزبكستان، والدومينيكان، برصيد 7 نقاط. بينما تأهل منتخب باراجواي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، من فوزين على الكيان الصهيوني ومالي، وخسارة أمام اليابان.الألعاب الأولمبية والقنوات الناقلة:تبث منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي تمتلك حقوق نقل فعاليات الدورة.منذ مشاركتها الأولى في الألعاب الأولمبية عام 1920، لم تحقق مصر أي ميدالية في كرة القدم، مما يمثل دافعا كبيرا لكتيبة المدرب روجيرو ميكالي لتحقيق إنجاز تاريخي. وفي حال تأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي، ستتاح له فرصة المنافسة على ميدالية أولمبية.